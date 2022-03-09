Шахматист Андрейкин сыграл вничью в первой полуфинальной партии этапа серии Гран-при

Россиянин Дмитрий Андрейкин сыграл вничью с нидерландцем Анишем Гири в первой полуфинальной партии второго этапа серии «Гран-при» Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Белграде.

Андрейкин играл белыми фигурами и партия завершилась ничьей на 33-м ходу.

В другой полуфинальной партии венгр Рихард Раппорт белыми за 37 ходов обыграл француза Максима Вашье-Лаграва.

Вторые полуфинальные партии состоятся 10 марта. Для выхода в финал шахматистам необходимо набрать 1,5 очка в двух партиях. Если двух партий для определения финалистов будет недостаточно, гроссмейстеры выявят сильнейшего на тай-брейке.