Шахматист Есипенко проиграл Опарину на этапе серии «Гран-при ФИДЕ» в Берлине

Россиянин Андрей Есипенко черными фигурами уступил соотечественнику Григорию Опарину в матче четвертого тура группового этапа турнира серии «Гран-при Международной шахматной федерации» (ФИДЕ) в Берлине.

В другой встрече группы А американец Хикару Накамура победил белыми фигурами соотечественника Левона Ароняна.

В группе В азербайджанец Шахрияр Мамедьяров белыми фигурами победил немца Винсент Кеймера, а россиянин Даниил Дубов черными фигурами сыграл вничью с американцем Леньером Домингесом.

В группе C американец Уэсли Со белыми фигурами сыграл вничью с соотечественником Сэмом Шенклендом , а россиянин Александр Предке черными фигурами проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву.

В группе D китаец Юй Янъи белыми фигурами сыграл вничью с нидерландцем Анишем Гири, а россиянин Никита Витюгов черными фигурами уступил иранцу Мохаммаду Амину Табатабаи.

Опарин возглавляет группу А, набрав 2,5 очка, следом идут Аронян (2), Накамура (2) и Есипенко (1,5). В квартете B лидируют Мамедьяров и Домингес (2,5), далее следуют Кеймер (2) и Дубов (1).

В группе C Предке, Шенкленд, Со и Вашье-Лаграв имеют по 2 очка. В квартете D Гири, Табатабаи , Витюгов и Юй Янъи также набрали по 2 очка.

В «Гран-при ФИДЕ» на каждом этапе участвуют 16 шахматистов, которые разделены на четыре группы по четыре участника. После шести туров группового этапа победитель каждого квартета выходит в полуфинал.

Соревнования в Берлине завершатся 4 апреля. Призовой фонд каждого этапа составляет 150 тысяч евро.