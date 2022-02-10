Юрию Авербаху вручен Золотой знак ФШР

А в ЦДШ открылась выставка в честь гроссмейстера, который отпраздновал столетний юбилей.

В гостях у старейшего гроссмейстера мира Юрия Авербаха 8 февраля побывал главный тренер сборных команд России гроссмейстер Сергей Яновский. Он вручил юбиляру награды, подарки и передал многочисленные поздравления. Мэр Москвы Сергей Собянин прислал благодарственное письмо. За выдающиеся заслуги в деле пропаганды шахмат Юрий Львович награжден Золотым знаком Федерации шахмат России; также ФШР выпустила красочный фотоальбом в честь юбиляра. Как рассказал Яновский, телефон в квартире Юрия Львовича в этот день не умолкал: ему звонили со всех концов земного шара.

В этот же день в Центральном доме шахматиста на Гоголевском бульваре, 14, открылась выставка, посвященная столетию Авербаха. На ней представлены многочисленные фотографии разных лет, а также личные вещи юбиляра, часть написанных им книг и отредактированных журналов. На открытии выставки выступили Сергей Яновский, куратор Музея шахмат ФШР Дмитрий Олейников (он является автором альбома в честь Авербаха), писатель Владимир Линдер, журналисты Евгений Атаров и Станислав Железный, издатель Мурад Аманназаров, гроссмейстер Галина Струтинская. Все они отмечали не только разносторонние таланты Юрия Львовича, но и его удивительные человеческие качества: отзывчивость, мудрость, доброту.

Видеопоздравления юбиляру прислали 13-й чемпион мира Гарри Каспаров, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович и гроссмейстер Игорь Зайцев. Федерация шахмат России и «СЭ» поздравляют Юрия Львовича Авербаха со 100-летним юбилеем! Желаем крепкого здоровья, хорошего самочувствия и новых творческих достижений!

Этери Кублашвили