Россиянки Шувалова и Гунина лидируют после первого дня женского чемпионата мира по блицу

Российские шахматистки Полина Шувалова и Валентина Гунина лидируют после первого дня женского чемпионата мира по блицу.

В первый день турнира Гунина не потерпела ни одного поражения в девяти партиях, одержав шесть побед и три раза сыграв вничью.

Шувалова выиграла семь партий, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение — как раз от Гуниной.

Чемпионат мира по блицу, который проходит в Алма-Ате, завершится 30 декабря.