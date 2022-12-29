Россиянки Шувалова и Гунина лидируют после первого дня женского чемпионата мира по блицу
Российские шахматистки Полина Шувалова и Валентина Гунина лидируют после первого дня женского чемпионата мира по блицу.
В первый день турнира Гунина не потерпела ни одного поражения в девяти партиях, одержав шесть побед и три раза сыграв вничью.
Шувалова выиграла семь партий, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение — как раз от Гуниной.
Чемпионат мира по блицу, который проходит в Алма-Ате, завершится 30 декабря.
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