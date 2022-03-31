Кострома принимает чемпионаты России по спорту слепых

В Костроме проходят чемпионаты России по спорту слепых. В турнире по классическим шахматам приняли участие 37 незрячих и слабовидящих спортсменов из 23 регионов России.

Чемпионом России среди мужчин третий год подряд стал основной фаворит турнира, гроссмейстер России по спорту слепых из Пермского края Алексей Смирнов, набравший 7,5 очка из 9 возможных. Второе место с результатом 7 очков занял представитель Московской области, мастер ФИДЕ Станислав Бабарыкин. Замкнул призовую тройку еще один мастер ФИДЕ Евгений Суслов из Ивановской области. В активе спортсмена 6,5 очка.

Чемпионкой России среди женщин со стопроцентным результатом 6 очков из 6 возможных стала шахматистка из Республики Башкортостан, кандидат в мастера спорта Шафига Валнер. На втором месте — ветеран женских шахмат среди незрячих и слабовидящих Римма Шарыкина (Воронежская область), набравшая 4 очка и опередившая по результату личной встречи подмосковную шахматистку Анастасию Самсонову.

28 и 29 марта проводились соревнования по быстрым шахматам. Здесь тройка призеров получилась такой же, как и в классике. Чемпионом России стал Алексей Смирнов, набравший 8 очков из 9 возможных. Столько же очков в активе у Станислава Бабарыкина, но он уступил победителю в личной встрече. Третье место у Евгения Суслова — 6,5 очка. Почти не изменилась призовая тройка и в соревнованиях у женщин: второе и третье места заняли Римма Шарыкина и Анастасия Самсонова. Спортсменки набрали 5 и 4,5 очка соответственно. А чемпионкой России по быстрым шахматам стала действующая обладательница этого звания — подмосковная шахматистка Полина Тараненко, набравшая 6 очков. Впереди — соревнования по блицу.

Дмитрий Андреев