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Глава ФШР Филатов: «Карякин молодец, что занимает активную гражданскую позицию»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов высказался о своем конкуренте на выборах главы организации Сергее Карякине.

17 декабря Филатов победил Карякина на выборах ФШР со счетом 58:7, два бюллетеня были признаны недействительными. Ранее Карякин неоднократно критически высказывался в адрес Федерации, ряда ее членов и многих шахматистов.

«Федерация действует согласно Уставу. Есть органы власти — президент, Наблюдательный Совет, вице-президенты. И Федерация ничего не может делать в обход Устава, иначе нас Минюст просто «закроет».

Есть люди с личной точкой зрения, но только рейтинговых шахматистов у нас больше 400 тысяч. Кто из них что думает и куда ходит — этого Федерация точно не будет отслеживать. Что касается ведущих шахматистов, то у многих было недостаточно информации для того, чтобы делать выводы и принимать решения. Я уважаю мнение Сергея и считаю, что он большой молодец в том, что занимает активную гражданскую позицию», — приводит слова Филатова «Газете.Ru».

Источник: «Газете.Ru»
Андрей Филатов
Сергей Карякин (шахматы)
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