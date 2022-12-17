Андрей Филатов победил Сергея Карякина на выборах президента Федерации шахмат России

Действующий президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов переизбран на новый срок, информирует ТАСС. Филатов победил гроссмейстера Сергея Карякина.

За кандидатуру Филатова проголосовали 58 делегатов съезда ФШР, Карякин получил семь голосов. Два бюллетеня признаны недействительными.

50-летний Филатов руководит ФШР с 2014 года, также он занимает пост старшего тренера мужской сборной России.

32-летний Карякин — обладатель Кубка мира 2015 года, чемпион мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016), в 2016 году он выиграл турнир претендентов, но уступил норвежцу Магнусу Карлсену в матче за шахматную корону.