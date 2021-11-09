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Непомнящий рассказал о приятельских отношениях с норвежцем Карлсеном

09:12
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Российский шахматист Ян Непомнящий назвал приятельскими отношения с норвежцем Магнусом Карлсеном, с которым он встретится в матче за звание чемпиона мира.

Матч за звание чемпиона мира между Непомнящим и Карлсеном состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае.

«Лет десять назад мы провели два-три сбора. Я даже съездил с ним на один турнир, из любопытства в большей степени. Не могу сказать, что у нас теплые, дружеские отношения, но они вполне приятельские. Понятно, что сейчас это не играет большой роли», — цитирует ТАСС Непомнящего.

Непомнящему 31 год, в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) он занимает пятое место. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира, в 2021 году выиграл турнир претендентов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12868271

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Роман Шишов все материалы автора
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