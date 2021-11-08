Анатолий Карпов: «Непомнящий имеет все шансы вернуть шахматную корону России»

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался о том, может ли Ян Непомнящий победить Магнуса Карлсена в матче за звание чемпиона мира.

«В Нью-Йорке в 2016 году Карякин имел все шансы стать чемпионом мира, но сам их упустил. После этого у нас надежд вернуть шахматную корону не было. Сейчас Ян имеет все для этого, но важно не допустить тех ошибок, что были у Сергея», — цитирует Карпова ТАСС.

Напомним, что Карякин в 2016 году уступил Карлсену в матче за шахматную корону на тай-брейке. Последним россиянином, выигравшим титул, был Владимир Крамник в 2006 году.

Матч за звание чемпиона мира между Непомнящим и Карлсеном состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае.