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Андрей Кириленко — Яну Непомнящему: «Привези трофей в Россию!»

22:54
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко пожелал удачи российскому шахматисту Яну Непомнящему, который сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира.

«Привет, Ян. Хочу тебе пожелать успехов в матче за корону чемпиона мира в Дубае. Баскетбол с тобой. Мы за тебя болеем, переживаем. И, конечно же, привези трофей в Россию!» — сказал Кириленко в видеообращении в Twitter.

Матч за шахматную корону между Непомнящим и Карлсеном пройдет с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае.

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