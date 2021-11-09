Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко пожелал удачи российскому шахматисту Яну Непомнящему, который сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира.

«Привет, Ян. Хочу тебе пожелать успехов в матче за корону чемпиона мира в Дубае. Баскетбол с тобой. Мы за тебя болеем, переживаем. И, конечно же, привези трофей в Россию!» — сказал Кириленко в видеообращении в Twitter.

Известный баскетболист, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко: «Ян, хочу пожелать тебе успехов в матче. Баскетбол с тобой, мы за тебя болеем, переживаем. Привези трофей в Россию».@lachesisq @russiabasket pic.twitter.com/XUm36psnmi — CFR (@ruchess_ru) November 9, 202

Матч за шахматную корону между Непомнящим и Карлсеном пройдет с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае.