Начался новый сезон серии Meltwater Champions Chess Tour

С 19 по 26 февраля проходит супертурнир Airthings Masters — первый турнир серии Meltwater Champions Chess Tour 2022.

На старт вышли чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), Дин Лижэнь (Китай), Ян Непомнящий, Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, Александра Костенюк (все — Россия), Левон Аронян, Ханс Ниманн (оба — США), Аниш Гири (Нидерланды), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Ле Куанг Льем (Вьетнам), Винсент Каймер (Германия), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Эрик Хансен (Канада) и Рамешбабу Прагнанандха (Индия).

16 участников сначала провели отборочные соревнования (четыре тура в день), по итогам которых восемь лучших вышли в плей-офф. За победу на стадии отбора начислялось 3 очка, за ничью — 1, за поражение — 0, а также 750 долларов за победу и 250 — за ничью. Общий призовой фонд составляет 150 тысяч долларов.

В отборочном соревновании не было равных Яну Непомнящему, который набрал 29 очков. На 4 очка отстал Магнус Карлсен. В первый игровой день чемпион мира уступил россиянам Есипенко и Непомнящему, и в целом турнир дался ему не столь просто. Однако после окончания отбора норвежец признался, что чувствовал себя неважно после заражения коронавирусом.

Также в четвертьфинал вышли россияне Андрей Есипенко и Владислав Артемьев, китаец Дин Лижэнь, вьетнамец Ле Куанг Льем, молодой немецкий шахматист Винсент Каймер и канадец Эрик Хансен, широко известный в стримерском сообществе.

В плей-офф каждый матч состоит из четырех партий. В случае равенства очков играется две партии с контролем «5+3». Если победитель не определяется и в блице, то проводится «Армагеддон», где белым дается 5 минут, а черным — 4 без добавления и ничья считается в пользу черных.

В четвертьфинале Ян Непомнящий выиграл у Винсента Каймера со счетом 2,5:1,5. С таким же счетом Магнус Карлсен обыграл Ле Куанг Льема. Владислав Артемьев и Дин Лижэнь обменялись ударами в первой и третьей партиях, но в четвертой победу одержал россиянин. Андрей Есипенко со счетом 3:1 одолел Эрика Хансена. Пары полуфинала: Непомнящий — Есипенко, Карлсен — Артемьев

(Этери Кублашвили)