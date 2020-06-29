Матч за шахматную корону будет перенесен на 2021 год

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович сообщил, что матч за титул чемпиона мира по шахматам, скорее всего, будет перенесен на 2021 год. В нем сойдутся действующий обладатель шахматной короны Магнус Карлсен и победитель турнира претендентов. Турнир должен был пройти с 15 марта по 5 апреля в Екатеринбурге, но был прерван из-за пандемии коронавиурса. После семи сыгранных матчей лидировали француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий (по 4,5 очка).

— До сентября у нас в основном все активности будут онлайн. И главное после завершения женского турнира — это Шахматная олимпиада, которая также будет онлайн, — цитирует ТАСС Дворковича. — Напомню, олимпиада в этом году должна была пройти в Ханты-Мансийске и Москве, мы перенесли ее на следующий год. А в этом году проведем онлайн-олимпиаду, и через два-три дня уже начнется регистрация сборных на турнир. Хотим, чтобы в турнире приняли участие почти все команды мира — у нас 195 членов FIDE. Не знаю, получится ли все 195 команд вовлечь...

— Но стремиться будете.

— Да, будем стремиться. Процентов 70 стран будет участвовать. Олимпиада будет длиться практически месяц. А дальше, действительно, мы твердо намерены осенью провести вторую часть турнира претендентов. Основной вариант локации остается прежним — Екатеринбург. Но если те ограничения, которые есть сейчас, и эпидемиологическая ситуация не позволят именно в этом городе это сделать, то будем рассматривать другие места проведения.

Матч на первенство мира практически наверняка будет перенесен на следующий год в связи со всеми событиями. Неформально об этом мы уже говорили, формальное решение, думаю, будет принято в ближайшее время. Мы обсуждаем различные варианты — и весна, и осень, но объявим обо всем позднее.