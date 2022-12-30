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Сегодня, 15:43

Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу, Дубов стал шестым

Иван Торопцев
Корреспондент
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Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу в Алма-Ате (Казахстан).

За весь турнир он набрал 16 баллов. Норвежец потерпел лишь два поражения на чемпионате, и оба — от россиян (Яна Непомнящего и Алексея Сараны).

Второе место по итогам турнира занял японец Хикару Накамур, на третьей строчке — армянин Айк Мартиросян.

Лучшим из россиян стал Даниил Дубов, который занял шестое место. Алексей Сарана стал седьмым, Владислав Артемьев — 10-м, а Ян Непомнящий — 12-м.

Магнус Карлсен
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