Российская шахматистка Шувалова заняла третье место на чемпионате мира по блицу

Российская шахматистка Полина Шувалова заняла третье место на чемпионате мира по блицу, который проходил в Алма-Ате.

Она набрала 12 баллов по итогам турнира. Чемпионкой стала Бибисара Асаубаева из Казахстана с 13 баллами, на второй строчке — Хампи Конеру из Индии, у которой 12,5 балла.

В пятницу, 30 декабря чемпионат мира по блицу завершится турниром у мужчин.

Спортсмены из России могут выступать в личных турнирах по шахматам под эгидой ФИДЕ только в нейтральном статусе.