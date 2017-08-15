Каспаров сыграл вничью третью партию подряд, Карякин проиграл Каруане

Российский гроссмейстер Гарри Каспаров сыграл вничью с кубинцем Леньером Домингесом на турнире Grand Chess Tour в Сент-Луисе. Ранее 13-й чемпион мира, который вернулся в игру спустя 12 лет, поделил очки с Сергеем Карякиным и Хикару Накамурой.

Ян Непомнящий в третьем раунде сыграл вничью с Давидом Наварой из Чехии, а Сергей Карякин проиграл Фабиано Каруане из США.

После трех партий в рапид лидируют Непомнящий, Каруана и Левон Арноян, у которых по 4 очка. На счету Карякина и Каспарова по 3 очка.