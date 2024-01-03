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Карпов объяснил, почему Дуда не пожал руку Хисматуллину: «На это его натолкнули спонсоры»

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12-й чемпион мира Анатолий Карпов прокомментировал «СЭ» решение польского шахматиста Яна-Кшиштофа Дуды не пожать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам.

39-летний Хисматуллин подошел к столу, где его уже ждал 25-летний соперник, и протянул руку, но тот жестом продемонстрировал свой отказ.

«Про этот поступок не могу сказать ничего хорошего. Я не ожидал такого от Дуды, которого я знаю, который является хорошим шахматистом и сильным гроссмейстером. Правильно ли сделал Хисматуллин, что не подал протест? Может, и правильно было пройти мимо и не обращать внимания на это, чтобы не раздувать скандал. Я думаю, что, скорее всего, Дуда не по своей инициативе сделал это. Наверное, на это его натолкнули спонсоры. Польские шахматисты наверняка имеют спонсоров, которые посылают их на чемпионат мира», — сказал Карпов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Партия завершилась ничьей. По регламенту поляка могли дисквалифицировать за нарушение правил «честной игры», однако российский шахматист не стал подавать жалобу.

Сергей Жуков

Шахматы
Анатолий Карпов
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