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29 октября, 23:28

14-летний гроссмейстер Землянский рассказал о графике своих тренировок

Владислав Маслов
Корреспондент
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Российский шахматист Иван Землянский рассказал, что тренируется по 8-10 часов в день.

Спортсмен получил звание международного гроссмейстера в мае после выступления на турнире в ОАЭ, когда ему было 13 лет. 14-летний шахматист стал самым молодым россиянином, получившим данное звание.

«Я тренируюсь по 8-10 часов в день. У меня практически не бывает выходных. Помимо шахмат, какое-то время я уделяю урокам в школе. Люблю играть в футбол и настольный теннис. Я работаю с 2019 года с Ярославом Александровичем Призантом, продолжаю с ним работать по сей день. Еще я недавно начал заниматься с Александром Владимировичем Рязанцевым (тренером сборной России — Прим. «СЭ»)», — цитирует Землянского ТАСС.

Источник: ТАСС
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