Народицкий прокомментировал подозрениях в читерстве: «Крамник занимается манипуляциями»

Американский гроссмейстер, 23-й номер блиц рейтинга ФИДЕ Даниэль Народицкий в интервью «СЭ» отреагировал на подозрения в нечестной игре.

На своем канале Владимир Крамник опубликовал видео, в котором привел отрывок со стрима одной из главных звезд Chess.com Народицкого, где он играет партию с любителем, и после того, как соперник зевает ему ферзя, приступает к анализу с использованием компьютера. Хотя партия еще не была закончена. Также Крамник опубликовал информацию о необычных перформансах Народицкого в рамках «Титульных вторников» и просит платформу внимательно проверить игрока.

— Как вы относитесь к тому, что заявил Крамник в ваш адрес?

— Начнем с того, что Владимир Борисович был первым супергроссмейстером, с которым я сфотографировался. Это был 2008 или 2009 год, турнир в Москве. Скажу откровенно. У меня обширный опыт в шахматах, поэтому я понимаю, что не смогу добраться до умов всех любителей шахмат. Останутся люди, которые будут смотреть на меня с презрением, они меня уже «похоронили» и считают заговорщиком вместе с Chess.com, которые якобы покрывают читеров. Это абсолютная ложь. Я НИКОГДА НЕ ЧИТЕРИЛ! Читерство вызывает у меня отвращение. Всю свою околошахматную карьеру я построил вне читерства.

— Это ваше официальное заявление?

— Да. Я не живу этой мыслью, но придерживаюсь этого правила. Я не играю в блиц ради денег. Если посмотреть мои выступления в блице, то можно увидеть, что я практически не выиграю деньги в этом контроле. Сейчас я нахожусь в сложной ситуации. Если я буду все жестко отрицать, то найдутся люди, которые скажут: «Как ты можешь с такой агрессией относиться к такому уважаемому человеку». Если же я буду молчать, то обязательно найдутся те, кто обвинят меня в том, что я «согласился с обвинениями». Я решил по-деловому опровергнуть ложь, которую говорит Владимир Борисович. У меня не было соблазна воспользоваться помощью. Понимаю, что это просто слова, но тем не менее.

— Давайте обсудим отрывок со стрима, который привел Крамник. Что там произошло?

— Тут важна предыстория. Chess.com разрешает создавать мне новые аккаунты, для того чтобы играть Speedrun (скоростная набивка рейтинга на время или скоростное прохождение игры. — Прим. «СЭ»). Тем, кого я обыгрываю, Chess.com потом возвращает рейтинг. Уже четыре года я делаю спидраны, это всем нравится. Я потратил на спидраны тысячи часов, это помогает начинающим.

Что же произошло? Я сделал глупость, не понимая ее масштаба. Во время того, как думает соперник, я ответил на вопрос в чате и случайно открыл движок. Закрыл его и начал отвечать на вопрос из чата. И вместо того, чтобы удалить это видео, я его выложил. Дальше пошло стандартное — «ты читер?». Я извинился и принял за это ответственность. Что бы ни происходило — нельзя использовать движок. Это была ошибка, но она была безобидной и не могла на что-то повлиять.

Владимир Борисович же выложил это видео в качестве доказательства моего читерства. Он всегда специально убирает контекст, и я когда-нибудь докажу это. Спидрановские партии — это вообще не партии для меня (в смысле, что они важны для начинающих, но не для гроссмейстеров). Абсурдность в том, что мне приходится это объяснять. Сам Крамник играл некоторое время под аккаунтом Дениса Хисматуллина. Это как? По определению Chess.com, это грубое нарушение. Хотя я с этим и не согласен.

Девиз Крамника — «Никогда никого не обвиняю», но получается несколько странно. Это очень похоже на манипуляцию. Он якобы против эмоционального подхода, но выходит иначе. Опять же, я согласен с рядом его общих заявлений. Например, что мы не понимаем масштаб читерства в шахматах. И никто не сможет строить защиту на позиции хорошего парня. С чем я не согласен? С тем, что я читер, это самое главное. А еще, что Chess.com — коррумпированная организация, которая подчиняется читерам, прикрывает читеров, плодит читеров, — сказал Народицкий.

Полностью интервью Даниэля Народицкого читайте на сайте «СЭ».