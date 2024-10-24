Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 11:45

Россияне — триумфаторы первенств Азии среди юниоров

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

На Филиппинах завершились первенства Азии среди юниоров.

Алексей Гребнев подтвердил свой чемпионский титул, став победителем первенства второй год подряд. Российский гроссмейстер набрал 7,5 очка из 9. Вторым финишировал Мунхдалай Амилал (Монголия) — 7 очков. Третье место с 6,5 очка занял С. Асватх (Индия). Россиянин Артем Усков стал пятым; в его активе 6 очков. Он также выиграл золото в категории до 16 лет.

Россиянка Анна Шухман выиграла чемпионат Азии среди юниорок: международный мастер набрала 8 очков. На 1 очко от нее отстали индианки Халдер Снега и Г. Теясвини: в таком порядке их расставили дополнительные показатели.

Артем Усков стал чемпионом Азии среди юниоров по блицу: в девяти турах он заработал 8 очков.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов поздравил россиян с завоеванием золотых медалей на первенствах Азии среди юниоров:

— Поздравляю российских шахматистов Алексея Гребнева, Анну Шухман и Артема Ускова, их родителей и тренеров с триумфом на первенствах Азии среди юниоров! В трех видах программы наши спортсмены выиграли пять золотых медалей. Отмечу, что Алексей Гребнев становится чемпионом Азии среди юниоров второй год подряд, Анна Шухман успешно дебютировала на этом соревновании. Артему Ускову 14 лет, он несколько моложе большинства участников, но это не помешало ему стать первым в блице.

Пользуясь случаем, хочу еще раз сказать спасибо шейху Султану бен Халифе Аль Нахайяну, президенту Азиатской шахматной федерации, за оказанную поддержку при переходе ФШР в АШФ и поздравить его с получением высокой государственной награды из рук президента России Владимира Владимировича Путина.

Столь убедительная победа россиян свидетельствует об их высоком уровне подготовки, а благодаря переходу ФШР в Азию наши ребята получили возможность выступать в различных континентальных соревнованиях и занимать высокие места. Желаю всем юным спортсменам удачи на предстоящих первенствах мира в Бразилии и Италии!

Пресс-служба ФШР

Шахматы
Читайте также
Канадский нападающий «Динамо» Пакетт получил российское гражданство
Стало известно, сколько Станкович переплатил за Абену. Что происходит в «Спартаке»
ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
Глюкозу оштрафовали по статье об употребление наркотиков
В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского
Чем Молдавия заплатит за евроинтеграцию. Разбор
Популярное видео
Анисин начал тренерскую карьеру, Овечкин обыграл Мичкова
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Амур» ждут изменения
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Девятилетний шахматист Шогджиев надеется стать международным мастером в 2025 году

Гребнев хотел бы сыграть на чемпионате мира по рапиду и блицу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости