Россияне — триумфаторы первенств Азии среди юниоров

На Филиппинах завершились первенства Азии среди юниоров.

Алексей Гребнев подтвердил свой чемпионский титул, став победителем первенства второй год подряд. Российский гроссмейстер набрал 7,5 очка из 9. Вторым финишировал Мунхдалай Амилал (Монголия) — 7 очков. Третье место с 6,5 очка занял С. Асватх (Индия). Россиянин Артем Усков стал пятым; в его активе 6 очков. Он также выиграл золото в категории до 16 лет.

Россиянка Анна Шухман выиграла чемпионат Азии среди юниорок: международный мастер набрала 8 очков. На 1 очко от нее отстали индианки Халдер Снега и Г. Теясвини: в таком порядке их расставили дополнительные показатели.

Артем Усков стал чемпионом Азии среди юниоров по блицу: в девяти турах он заработал 8 очков.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов поздравил россиян с завоеванием золотых медалей на первенствах Азии среди юниоров:

— Поздравляю российских шахматистов Алексея Гребнева, Анну Шухман и Артема Ускова, их родителей и тренеров с триумфом на первенствах Азии среди юниоров! В трех видах программы наши спортсмены выиграли пять золотых медалей. Отмечу, что Алексей Гребнев становится чемпионом Азии среди юниоров второй год подряд, Анна Шухман успешно дебютировала на этом соревновании. Артему Ускову 14 лет, он несколько моложе большинства участников, но это не помешало ему стать первым в блице.

Пользуясь случаем, хочу еще раз сказать спасибо шейху Султану бен Халифе Аль Нахайяну, президенту Азиатской шахматной федерации, за оказанную поддержку при переходе ФШР в АШФ и поздравить его с получением высокой государственной награды из рук президента России Владимира Владимировича Путина.

Столь убедительная победа россиян свидетельствует об их высоком уровне подготовки, а благодаря переходу ФШР в Азию наши ребята получили возможность выступать в различных континентальных соревнованиях и занимать высокие места. Желаю всем юным спортсменам удачи на предстоящих первенствах мира в Бразилии и Италии!

Пресс-служба ФШР