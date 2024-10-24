Гроссмейстер Народицкий: «Читерить без получения выгоды похоже на дебилизм»

Американский гроссмейстер, 23-й номер блиц рейтинга ФИДЕ Даниэль Народицкий в интервью «СЭ» отметил, что история с подозрениями со стороны Владимира Крамника мотивировало его играть больше офлайн-турниров.

Экс-чемпион мира опубликовал видео, в котором привел отрывок со стрима Народицкого, где он играет партию с любителем, и после того, как соперник зевает ему ферзя, приступает к анализу с использованием компьютера. Хотя партия еще не была закончена.

— Какой вывод вы сделали из этой истории?

— В любом случае важен только контекст, и он единственно важный. Читерить без получения выгоды похоже на дебилизм. Читинг во время коммерческих турниров есть мошенничество, что и предположительно сделал недавно Шевченко. Не понимаю, что я сделал такого? Зачем-то пользовался подсказками в партии с любителем? Я чувствую злость с его стороны. У меня огромное уважение к нему, но его отношение ко мне просто угнетает. Он стирает всю критику в свой адрес [в комментариях], но не удаляет хейт в мой адрес. Боюсь, что Владимира Борисовича невозможно переубедить.

Теперь каждый мой шаг во время стримов отслеживается. Посмотрел вниз, посмотрел вверх, глаза оторвались от экрана — все! Проблема Владимира Борисовича не в том, что он отрицает меня, а в том, что он не признает другие точки зрения. Меня ставят в положение, когда я должен описывать свою интуицию, что само по себе бредово. Это похоже на охоту на ведьм. Я ничего не прошу, просто хочу, чтобы меня оставили в покое. Я не профессиональный игрок, я даже не профессиональный блицор. Мой источник дохода не меняется от моего рейтинга. Ради чего мне ставить на карту свою карьеру? 95 процентов своей жизни я посвятил шахматам — и в один момент я все поставлю на кон?

— Есть хоть что-то положительное в этом скандале?

— Я благодарю Крамника за эту ситуацию. Это меня мотивирует. Теперь я буду ездить по возможности на каждый офлайн-турнир, чтобы играть за доской и показывать свой уровень.

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