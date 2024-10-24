Народицкий о чит-скандале с Шевченко: «Это ставит под вопрос все шахматы»

Американский гроссмейстер, 23-й номер блиц рейтинга ФИДЕ Даниэль Народицкий в интервью «СЭ» поделился мнением о расследовании в отношении представителя сборной Румынии Кирилла Шевченко. Экс-украинец мог пользовался телефоном в туалете во время официальных партий.

«Честно, это сложно объяснить, — отметил «СЭ» Народицкий. — Далеко не самый сильный шахматист на каком-то рядовом турнире читерит самым примитивным образом. Если он так решил повысить свой рейтинг, то это ужасно. Подобное не только максимально снижает наше доверие друг к другу, но и компрометирует все сообщество, ставит под вопрос все шахматы. Считаю, что читинг за доской существует, но методы более тонкие. Когда начинаешь задумываться над этим, то впадаешь в депрессию. А что, если все топы читерят? Надо завести международную базу данных с упоминанием всех случаев, когда шахматистов ловили с поличным. Организаторы турниров должны открыть глаза и признать все эти нарушения. Страшно, что мы не знаем всех масштабов».

Комиссия ФИДЕ по честной игре временно отстранила Шевченко от турниров до завершения расследования.

Полностью интервью Даниэля Народицкого читайте на сайте «СЭ».