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Сегодня, 08:00

Россияне вступили в борьбу на первенстве мира в Бразилии

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
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Первенство мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет проходит в бразильском городе Флорианополис с 28 октября по 10 ноября.

В соревновании принимают участие 520 юных спортсменов из 62 стран, включая 17 россиян. Нашу страну представляют победители и призеры первенств мира, Азии и России Алексей Гребнев, Эрдэм Хубукшанов, Александр Хрипаченко, Максим Тимошин, Ольга Карманова, Алексей Прохоров, Яна Жапова, Святослав Лисенков, Никита Калинин, Галина Михеева, Диана Преображенская, Оксана Горячкина, Мария Алексеенко, Лейла Табермакова, Диана Хафизова, Мария Власова и Арина Иргит.

Участники сыграют 11 туров по швейцарской системе. Юноши и девушки соревнуются раздельно.

После двух туров Алексей Прохоров идет без потерь в группе юношей до 14 лет. У девушек по 2 очка набрали Оксана Горячкина и Диана Преображенская.

Никита Калинин выиграл обе стартовые партии в турнире юношей до 16 лет. В категории девушек до 16 лет по 2 очка в активе у Яны Жаповой и Лейлы Табермаковой.

Максим Тимошин имеет стопроцентный показатель в группе старших юношей. У девушек до 18 лет в группе лидеров идут Ольга Карманова и Мария Алексеенко.

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