Непомнящий поднялся на восьмое место в рейтинге ФИДЕ

Российский шахматист Ян Непомнящий поднялся на одну строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Непомнящий в обновленной версии занимает 8-е место (2 755 очков). Первое место сохранил за собой норвежец Магнус Карлсен (2 831 очко). Вторую строчку занимает Фабиано Каруана (2 805), а третью — Хикару Накамура (2 802).

В женском рейтинге лучшей среди россиянок остается Александра Горячкина. Она опустилась с пятого на шестое место (2 528). Первый три место занимют китайские шахматистки — Хоу Ифань (2 633), Цзюй Вэньцзюнь (2 563) и Тань Чжунъи (2 551).