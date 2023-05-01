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Сегодня, 10:58

ФШР подписала меморандум о сотрудничестве с Азиатской шахматной федерацией

Мария Гусева
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Федерация шахмат России (ФШР) и Азиатская шахматная федерация (АШФ) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития шахматного спорта на территории РФ и стран — членов АШФ, сообщается на сайте ФШР.

«С 1 мая 2023 года Федерация шахмат России становится полноправным членом Азиатской шахматной федерации. Благодаря этому российские шахматисты смогут принимать участие в большом количестве крупных международных соревнований, а кроме того, появится возможность организовывать важнейшие турниры азиатского календаря в нашей стране. ФШР первая среди всех спортивных федераций России совершила переход в азиатскую федерацию, подав тем самым позитивный пример остальным российским спортивным организациям», — говорится на сайте ФШР.

Глава ФШР Андрей Филатов избран зональным президентом АШФ.

28 февраля делегаты генассамблеи Азиатской шахматной федерации проголосовали за включение Федерации шахмат России в состав организации. Ранее ФШР входила в Европейский шахматный союз (ECU).

Источник: https://ruchess.ru/news/all/fshr_i_ashf_podpisali_memorandum_o_sotrudnichestve/
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