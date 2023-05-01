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Сегодня, 11:59

Карякин считает, что Дин Лижэнь не смог бы победить Карлсена в матче за мировую шахматную корону

Алина Савинова
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о победе китайца Дин Лижэня в матче за мировую шахматную корону.

«Бывает так, что человеку суждено стать чемпионом мира, ему удача благоволит. Я отношусь философски к этому, при этом Дин был и остается одним из сильнейших шахматистов. Хотя то, как он играл с Яном, в матче с Магнусом вряд ли бы прокатило. Объективно — победить бы он не смог», — приводит ТАСС слова Карякина.

30 апреля россиянин Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону.

Источник: https://tass.ru/sport/17652319
Шахматы
Дин Лижэнь
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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