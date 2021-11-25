Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал предстоящий бой Яна Непомнящего за звание чемпиона мира.

«Я волнуюсь сильно, но при этом, конечно, верю в нашего Яна Непомнящего, — приводит слова президента ТАСС. — Считаю, что он, его команда, мы все сделали для того, чтобы добиться того результата, которого мы все ждем. При этом мы все понимаем и осознаем, что играем с самым выдающимся гроссмейстером в истории шахмат. Ян в прекрасной физической и эмоциональной форме. Главное — справиться с мандражом и нервозностью».

Матч за мировую шахматную корону между россиянином Непомнящим и действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном пройдет с 26 ноября по 15 декабря в Дубае во время всемирной выставки «Экспо».