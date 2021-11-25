Смагин назвал отличия игровых стилей шахматистов Непомнящего и Карякина

Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин сравнил игру претендента на мировую шахматную корону Яна Непомнящего с Сергеем Карякиным.

«Непомнящий и Карякин — это две абсолютные противоположности по игровому стилю. Пожалуй, стиль Яна можно сравнить со стилем Михаиля Таля, тут желание играть инициативно преобладает над соображениями безопасности и позиционной игрой, атака и инициатива — основная сильная сторона Яна, которую он в последние годы очень хорошо развил.

Сергей Карякин всегда придерживается своего стиля, как у Анатолия Карпова, тут все по позиции, все по полочкам. И это хорошо, потому что в шахматах огромное количество разноплановых шахматистов, но стили Непомнящего и Карякина абсолютно разные", — приводит слова Смагина ТАСС.

Матч за мировую шахматную корону между Непомнящим и действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном пройдет с 26 ноября по 15 декабря в Дубае во время всемирной выставки «Экспо».