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Смагин назвал отличия игровых стилей шахматистов Непомнящего и Карякина

12:59
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Вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин сравнил игру претендента на мировую шахматную корону Яна Непомнящего с Сергеем Карякиным.

«Непомнящий и Карякин — это две абсолютные противоположности по игровому стилю. Пожалуй, стиль Яна можно сравнить со стилем Михаиля Таля, тут желание играть инициативно преобладает над соображениями безопасности и позиционной игрой, атака и инициатива — основная сильная сторона Яна, которую он в последние годы очень хорошо развил.

Сергей Карякин всегда придерживается своего стиля, как у Анатолия Карпова, тут все по позиции, все по полочкам. И это хорошо, потому что в шахматах огромное количество разноплановых шахматистов, но стили Непомнящего и Карякина абсолютно разные", — приводит слова Смагина ТАСС.

Матч за мировую шахматную корону между Непомнящим и действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном пройдет с 26 ноября по 15 декабря в Дубае во время всемирной выставки «Экспо».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13019325

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Анна Горшкова все материалы автора
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