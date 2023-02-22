ФИДЕ заявил, что россияне смогут выступать на международных соревнованиях на следующий день после смены спортивного гражданства

Российские шахматисты, решившие сменить спортивное гражданство, могут начать представлять европейскую национальную федерацию на следующий день после подачи заявки, говорится в резолюции, опубликованной на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Отмена стандартного срока ожидания будет касаться всех российских спортсменов, которые перейдут в любую европейскую федерацию с 1 марта 2022 года по 31 августа 2023 года. Помимо этого, все организационные сборы за переход в ФИДЕ для таких спортсменов будут отменены.

Ранее пресс-службе ФШР сообщили, что решение о переходе Федерации шахмат России (ФШР) из европейской в азиатскую федерацию (ACF) будет принято 28 февраля.

ФШР может стать первой отечественной спортивной структурой, которая перейдет из европейской федерации в азиатскую.