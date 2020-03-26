ФИДЕ приостановила шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге

ФИДЕ на своем официальном сайте объявила о приостановке турнира претендентов в Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса.

— Сегодня правительство РФ объявило, что с 27 марта 2020 года Россия прекращает авиасообщение с другими странами без указания каких-либо временных рамок, — говорится в сообщении.

— ФИДЕ не может продолжать турнир без гарантий безопасного и своевременного возвращения участников и руководящих лиц домой. В сложившейсситуации президент ФИДЕ принял решение прекратить турнир. Он будет продолжен позже, а точные даты будут объявлены в ближайшее время, насколько позволит глобальная ситуация, связанная с пандемией коронавирус.

Как и было предусмотрено специальными правилами, согласованными с игроками до начала соревнования, результаты сыгранных 7 туров остаются в силе, и турнир возобновится в том же составе, начиная с Игр 8-го тура. ФИДЕ благодарит игроков, чиновников, волонтеров и всю команду организаторов, в том числе шахматную федерацию России и главного партнера турнира.

Это было предпоследнее спортивное событие в Европе, кроме продолжающегося чемпионата Белоруссии по футболу, и одно из немногих в мире, которое продолжалось.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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