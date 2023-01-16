ФИДЕ планирует объявить место проведения матча за мировую корону 20 января

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) намерена объявить место проведения матча за мировую шахматную корону 20 января. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Twitter организации.

Как отмечает источник, комитет ФИДЕ рассмотрел поступившие заявки на право проведения матча и в настоящее время голосует за наиболее подходящий вариант. Контракт с принимающей стороной, скорее всего, будет подписан в пятницу, 20 января.

Матч за мировую шахматную корону пройдет с 7 по 30 апреля. В поединке примут участие российский гроссмейстер Ян Непомнящий и Дин Лижэнь из Китая. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался играть матч за мировую корону.