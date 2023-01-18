Карякин возглавит Федерацию шахмат Подмосковья

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в ближайшее время возглавит Федерацию шахмат Подмосковья.

«Карякин должен возглавить федерацию Московской области. Это должно произойти в обозримом будущем», — приводит слова источника ТАСС.

В 2022 году Карякин баллотировался на пост президента Федерации шахмат России, но уступил Андрею Филатову, который возглавляет организацию с 2014 года.

32-летний Карякин в 2016 году одержал победу в турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Он также является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).