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Сегодня, 13:21

Карякин возглавит Федерацию шахмат Подмосковья

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин в ближайшее время возглавит Федерацию шахмат Подмосковья.

«Карякин должен возглавить федерацию Московской области. Это должно произойти в обозримом будущем», — приводит слова источника ТАСС.

В 2022 году Карякин баллотировался на пост президента Федерации шахмат России, но уступил Андрею Филатову, который возглавляет организацию с 2014 года.

32-летний Карякин в 2016 году одержал победу в турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Он также является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).

Источник: https://tass.ru/sport/16826071
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