Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в интервью «СЭ» назвал непрофессиональными действия арбитра на чемпионате мира по рапиду и блицу, который заставил шахматиста переодеть футболку в аргентинских цветах с цитатой футболиста Лионеля Месси.

— Эта история раздута. Это непрофессионально с точки зрения FIDE и, в частности, арбитра. Очень сильно был недоволен. Три тура, вместо того чтобы играть, я разбирался с федерацией. Потом как-то взял себя в руки. Но эта фора в три тура на дистанции в целом мне не помогла.

— Нужно ли шахматам оставаться консервативными в плане дресс-кода?

— Думаю, что в официальном дресс-коде ничего дурного нет. Но другое дело на блицтурнире, где половина партий завершаются на флажке. Понятно, что пляжные шорты и шлепанцы — это, наверное, лишнее, но какой-то разумный баланс между удобством игроков и дресс-кодом нужно соблюдать без перекосов в ту или иную сторону, — сказал Непомнящий «СЭ».