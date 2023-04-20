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Сегодня, 15:40

Евдокименко рассказал, что Непомнящий начинал заниматься шахматами практически в швейной мастерской

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Первый тренер Яна Непомнящего, заслуженный тренер РФ Валентин Евдокименко, рассказал, что российский гроссмейстер начинал заниматься шахматами практически в швейной мастерской.

«Когда игрался первый матч с Карлсеном, бежит завуч нашей спортшколы в Брянске: «Вам журналисты норвежские звонят». Начали общаться, и они спрашивают о том, где Ян начинал заниматься шахматами. Я рассказал: у нас есть огромный зал, половина — швейная мастерская, а другая — шахматный клуб. И мы начинали заниматься под стук швейных машинок. Я еще им рассказал, что у вас есть лыжник Клебо, а у нас на Брянщине — Большунов, и наш вашего превзошел. Я надеюсь, что и Карлсен тоже будет повержен Яном», — приводит слова Евокименко ТАСС.

Непомнящий проводит в Астане матч за звание чемпиона мира против китайца Дин Лижэня. После семи партий россиянин ведет в счете — 4:3. В четверг проходит восьмая партия.

Источник: https://tass.ru/sport/17569693
шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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