Эмиль Сутовский: "Говорить, что Карякину повезло, может только глупец"

Президент Ассоциации профессиональных шахматистов Эмиль Сутовский после победы россиянина Сергея Карякина на чемпионате мира по блицу в Дохе выступил в защиту чемпиона. По его словам, о везении не может быть и речи.



- Сразу несколько человек высказалось в духе "опять Карякину дико повезло", - написал Сутовский в Facebook. - Ребята, безотносительно Сергея, поймите вы уже наконец – в шахматах нет и не может быть фарта на длинной дистанции. Повезти может в отдельной партии. Но если человек годами набирает больше, чем, казалось бы заслуживает по позициям, то это никакое не везение, а потрясающее умение. Более того, умение столь редкое, что его трудно классифицировать, объяснить, и поэтому люди называют такого шахматиста (человека) "везунчиком". Везет тому, кто везет! Тут и бойцовские качества, и умениe защищаться, и психологическая устойчивость, и еще множество качеств.



Что касается конкретного выступления Карякина, то говорить, что человеку, набравшему 16,5 из 21 против сильнейших шахматистов мира, просто сильно повезло, можно говорить исключительно из личной неприязни. Или будучи полным глупцом.