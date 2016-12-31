Эмиль Сутовский: "Говорить, что Карякину повезло, может только глупец"

Президент Ассоциации профессиональных шахматистов Эмиль Сутовский после победы россиянина Сергея Карякина на чемпионате мира по блицу в Дохе выступил в защиту чемпиона. По его словам, о везении не может быть и речи.
- Сразу несколько человек высказалось в духе "опять Карякину дико повезло", - написал Сутовский в Facebook. - Ребята, безотносительно Сергея, поймите вы уже наконец – в шахматах нет и не может быть фарта на длинной дистанции. Повезти может в отдельной партии. Но если человек годами набирает больше, чем, казалось бы заслуживает по позициям, то это никакое не везение, а потрясающее умение. Более того, умение столь редкое, что его трудно классифицировать, объяснить, и поэтому люди называют такого шахматиста (человека) "везунчиком". Везет тому, кто везет! Тут и бойцовские качества, и умениe защищаться, и психологическая устойчивость, и еще множество качеств.
Что касается конкретного выступления Карякина, то говорить, что человеку, набравшему 16,5 из 21 против сильнейших шахматистов мира, просто сильно повезло, можно говорить исключительно из личной неприязни. Или будучи полным глупцом.
victor
Ну посмотрел я партию поляка с Карякиным ))) Так поляк три раза подряд не сделал выигрывающий ход (не взял пешку королем) ))) А потом как школьник погнался за ненужной пешкой и поставился под размен ферзей. Ну и где тут мастерство Карякина ? )))
19:21
victor
Эмиль! А как вам 3 место в блице нашего молодого - тоже без удачи и тоже строго заслуженно?
18:33
victor
Эмиль не верит в удачу? ))) А как играет Крякин мы видели в Нью-Йорке, когда надо создавать - что-то у него ничего не получается (не увидеть "конь на Ф2 ))) ?
18:32
echo2011
Есть звание "чемпион мира" по обычным шахматам! Многие,видимо,уже забыли,что Ботвинник,будучи чемпионом мира,не выиграл ни одного матча,побеждая лишь в матч-реваншах или заканчивая матчи вничью,но при этом все помнят,что он сохранял звание целых 15 лет.Также скоро все забудут,каким образом Карлсен отстоял титул,а будут помнить лишь то,кто является чемпионом мира. А блиц,повторю,это по большому счету развлечение.
14:02 31 декабря 2016
Scorcat
Не надо забывать, что нынешний матч на звание чемпиона мира по шахматам включает в себя и классику, и рапид, и блиц. Поэтому определить теперь чемпиона мира только по классике невозможно. Как показал последний матч, после классики счет был равный...А победу Карлсен одержал в рапиде...Поэтому нет теперь звания "чемпион мира" по обычным шахматам...
12:06 31 декабря 2016
echo2011
А кто так говорит? Нужно понимать,что сама по себе игра в блиц-это в первую очередь игра на везение,в которой побеждает в первую очередь тот,кто меньше "зевает". И звание "чемпион мира" по обычным шахматам выше, чем даже 10 побед в блиц.
08:48 31 декабря 2016
Spasskiy
Браво, Эмиль!
08:40 31 декабря 2016