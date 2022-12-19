Гроссмейстер среди женщин Дина Беленькая поделилась эмоциями после своего дебюта в шахбоксе — дисциплине, объединяющей в себе шахматы и бокс. Российская спортсменка одолела американку Андреа Ботез.

«Приглашение получила очень внезапно — всего за шесть недель до начала матча, в то время как другие участники готовятся и тренируются за 2-3 месяца. Все дело в том, что в какой-то момент организаторы заметили, что из 8 матчей у них нет ни одного женского. И тогда они стали думать, кого же пригласить. Когда организатор турнира предложил мне принять участие, я не задумалась ни на секунду. Причем мне было абсолютно все равно, против кого меня поставили бы, потому что я знала: это будет одним из самых больших вызовов, который я могла бы бросить себе», — приводит слова Беленькой Sport24.

В шахбоксе соперники проводят четное количество раундов за доской, на один меньше — в боксерских перчатках, раунды идут по очереди и определенное количество минут, общее время фиксировано. Победить можно как за счет шахмат (мат, признание соперником поражения или падение у него флага), так и бокса (нокаут, технический нокаут, очки). Ничья не предусмотрена: после истечения общего времени в случае равенства на доске и ринге победа присуждается тому, кто играл черными фигурами.