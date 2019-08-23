Аркадий Дворкович: «Включение шахмат в Олимпиаду не является вопросом жизни и смерти»

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович прокомментировал возможность включения шахмат в программу Олимпийских игр.

— Во время предвыборной кампании мне все задавали вопрос, будут ли шахматы включены в программу Олимпийских игр и как это можно сделать, — цитирует ТАСС Дворковича. — И у меня был всегда стандартный ответ, и этой стратегии я сейчас и придерживаюсь: прежде всего шахматы должны быть признаны во всех странах как вид спорта, сейчас это порядка 2/3 стран мира. И мы шаг за шагом идем к признанию шахмат спортом во всех странах мира. Вторая часть — это участие шахмат во всех континентальных играх, в том числе Африканских, Азиатских, Панамериканских, Европейских. Сейчас мы добились того, что шахматы включены в программу двух из четырех континентальных игр, это Африканские и Азиатские.

— Включение шахмат в программу Олимпиады — это амбициозная цель...

— Вообще, включение в Олимпиаду не является вопросом жизни и смерти, не является критической целью для ФИДЕ. Тем не менее это может быть плюсом как для нас, так и для Международного олимпийского комитета. Но для этого нужно обеспечить несколько предпосылок.