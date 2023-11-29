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Сегодня, 17:15

Гребнев — о ЧМ по быстрым шахматам: «Хотел бы сыграть с Карлсеном, Фируджа и Накамурой»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Российский шахматист Алексей Гребнев, победивший в этом году на чемпионате Азии среди юниоров, а затем и на чемпионате мира до 18 лет, в интервью «СЭ» выразил благодарность Федерации шахмат России (ФШР) за покрытие расходов на поездку в Самарканд, где с 26 по 30 декабря состоится чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу.

— На этой неделе стало известно, что ты сыграешь на ЧМ по рапиду и блицу? Какой результат был бы для тебя положительным?

— Стараюсь никогда не делать таких прогнозов. Просто постараюсь сыграть много хороших партий, показать свои сильные качества.

— Что почувствовал, когда узнал, что ФШР поможет тебе с поездкой в Самарканд?

— Мне было очень приятно. Я хотел съездить на этот турнир, попробовать себя в игре с сильными шахматистами. Это прибавляет уверенности. Поэтому большое спасибо руководству ФШР за оказанное доверие.

— С кем бы хотелось сыграть из топов?

— С самыми сильными в этом контроле: Карлсен, Фируджа и Накамура. Здорово будет встретиться и с другими гроссмейстерами из топ-10.

— Вообще насколько тебе близок формат рапида и блица?

— Примерно год назад я, наверное, гораздо лучше играл в блиц. Именно его считал любимым форматом. Сейчас больше нравится рапид и классика. Если выбирать самый любимый, то скажу, что это рапид.

Алексей Гребнев. «Мне всегда импонировал Карлсен, внимательно слежу за его партиями». Интервью чемпиона мира до 18 лет
Шахматы
Магнус Карлсен
Хикару Накамура
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