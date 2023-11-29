Гребнев — о ЧМ по быстрым шахматам: «Хотел бы сыграть с Карлсеном, Фируджа и Накамурой»

Российский шахматист Алексей Гребнев, победивший в этом году на чемпионате Азии среди юниоров, а затем и на чемпионате мира до 18 лет, в интервью «СЭ» выразил благодарность Федерации шахмат России (ФШР) за покрытие расходов на поездку в Самарканд, где с 26 по 30 декабря состоится чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу.

— На этой неделе стало известно, что ты сыграешь на ЧМ по рапиду и блицу? Какой результат был бы для тебя положительным?

— Стараюсь никогда не делать таких прогнозов. Просто постараюсь сыграть много хороших партий, показать свои сильные качества.

— Что почувствовал, когда узнал, что ФШР поможет тебе с поездкой в Самарканд?

— Мне было очень приятно. Я хотел съездить на этот турнир, попробовать себя в игре с сильными шахматистами. Это прибавляет уверенности. Поэтому большое спасибо руководству ФШР за оказанное доверие.

— С кем бы хотелось сыграть из топов?

— С самыми сильными в этом контроле: Карлсен, Фируджа и Накамура. Здорово будет встретиться и с другими гроссмейстерами из топ-10.

— Вообще насколько тебе близок формат рапида и блица?

— Примерно год назад я, наверное, гораздо лучше играл в блиц. Именно его считал любимым форматом. Сейчас больше нравится рапид и классика. Если выбирать самый любимый, то скажу, что это рапид.