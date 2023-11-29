Чемпион мира до 18 лет Гребнев объяснил, за счет чего Карлсен так долго доминирует в мировых шахматах

Российский шахматист Алексей Гребнев, победивший в этом году на чемпионате Азии среди юниоров, а затем и на чемпионате мира до 18 лет, в интервью «СЭ» назвал великих гроссмейстеров, чьи партии он внимательно изучал.

долгим.

— Из великих чемпионов чьи партии особенно внимательно изучал?

— Мне всегда импонировал Магнус. Довольно внимательно слежу за его партиями. Из великих еще выделю Анатолия Карпова и Гарри Каспарова (признан иноагентом в РФ. — Прим. «СЭ»). Карпов в свои лучшие годы показывал очень мощные позиционные шахматы, Каспаров — великолепный счет, динамику, инициативу.

— У тебя есть понимание, за счет чего Карлсен так много лет доминирует?

— Во-первых, у него врожденная техника, чувство эндшпиля. Может рукой, не думая, очень хорошо играть. Во-вторых, многие, вероятно, побаиваются с ним соперничать за счет такого авторитета. Слышал, что что-то подобное было и у Каспарова.

— Если в Самарканде удастся сыграть партию с норвежцем, не будет страха перед ним?

— Волнение будет, но вряд ли страх. Он фаворит, почему я должен бояться за результат?