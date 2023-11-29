Чемпион мира по шахмат до 18 лет рассказал, что ему надо сделать, чтобы стать гроссмейстером

Российский шахматист Алексей Гребнев, победивший в этом году на чемпионате Азии среди юниоров, а затем и на чемпионате мира до 18 лет, в интервью «СЭ» рассказал, что приблизился к статусу гроссмейстера.

— Где уровень соперников был выше, на твой взгляд: на чемпионате Азии или ЧМ?

— Мне кажется, примерно одинаковый. Просто в Индии мне было тяжеловато играть из-за психологического мифа о том, что рейтинг у индусов занижен и у них отличная подготовка. Независимо от того, сидит напротив тебя шахматист с рейтингом 2200 или 2300 (рейтинг Алексея Гребнева 2500+. — Прим. «СЭ»). Без разницы. Но оказалось, что все не так страшно. Поэтому на первенстве мира я играл с индийцами спокойно, понимая, что это обычные шахматисты. Их ничего не отличает от других.

— Какую партию бы выделил в Италии?

— Самой красивой была победа в предпоследнем туре с индийцем Вуппалой Пранитом. У меня был значительный перевес, но нужно было справиться с давлением. И после 22 минут раздумья я все-таки пожертвовал ферзя и выиграл. После этого успеха удалось зафиксировать итоговую победу.

— Кстати, ты получишь звание гроссмейстера после ЧМ?

— За победу на ЧМ до 18 лет дают один квалификационный балл. Еще один балл мне должны оформить за победу на юниорском чемпионате Азии. Осталось завоевать третий, чтобы стать гроссмейстером.

— Какие-то конкретные цели ставишь перед собой в 2024 году?

— Хочется побыстрее выполнить оставшийся балл, чтобы стать гроссмейстером. Поднимать свой рейтинг, прогрессировать, быть стабильным.