«Ты в моей стране и дня бы не выжил, мешок!» Бразильца взбесили ухмылка Дацика и его криминальное прошлое

Вячеслав Дацик и Сауло Кавалари чуть не подрались на пресс-конференции перед боем на турнире PRAVDA

Бой уже скоро. Кавалари — фаворит.

15 апреля в Москве лига PRAVDA совместно с РЕН ТВ проведет турнир по боксу, где в главном бою скандально известный Вячеслав Дацик встретится с экс-чемпионом лиги по кикбоксингу Glory Сауло Кавалари. Сегодня же в пресс-центре МИЦ «Известия» состоялась пресс-конференция. В ней приняли участие Дацик, Кавалари, а также участники со-главного боя — звезда кулачных боев Тимур Никулин и боец ММА, чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев. Также на пресс-событии присутствовали промоутер Владимир Хрюнов и основатель лиги PRAVDA Хетаг Цопанов.

Дмитрий Бикрев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Никулин vs Бикрев

«Я, когда вышел из аэропорта, сразу понял, что стану кошмаром для русских тяжеловесов, — с таких слов начал пресс-конференцию Кавалари. — Дацик, ты думаешь, я проделал такой путь, чтобы просто сидеть тут и болтать, как ты это умеешь? Я пришел сюда подраться и ушатать тебя! Готовься уйти на пенсию. Я знаю, что ты пенсионер. Сдам твою голову в багажное отделение и увезу в Бразилию!»

«До пенсии еще рано», — ответил Дацик.

После этого слово предоставили участникам со-главного события.

«Я сказал, что в пятницу ему [Бикреву] будет больно, — заявил Никулин. — Лучше бы он не выходил, потому что бокс — это не его тема. У него есть удар, но бьет он коротко и медленно. Поэтому ничего он не сможет сделать. Я его вырублю».

«Он просто воздух, — отреагировал на слова Никулина Бикрев. — Воздушные разговоры».

Тимур Никулин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

«После 15-го числа тебя выгонят из Fight Nights, сказав: «Кому ты проиграл? Обычному студенту». Что ты будешь говорить, когда проиграешь?» — спросил Никулин.

«Ты просто воздух. Бредишь», — парировал Бикрев.

«Просто ответь, как ты хочешь упасть? — не унялся Никулин. — Принимаю заказ Вячеслава Дацика: будет удар в печень и челюсть. Ты задохнешься. И, пожалуйста, прошу организаторов рядом поставить сотрудников скорой помощи, потому что его нужно будет увезти в больницу. Когда ты уснешь, все забудут о Fight Nights. Я приду туда в 77 кг. Поэтому, пожалуйста, помолчи. Когда короли говорят, придворные молчат.

У него [Бикрева] жесткая правая рука, но что будет с правой стороны его челюсти, когда попадет мой левый апперкот? Я просто нокаутирую его. Все будут говорить, что его побил обычный студент. Он ни морально, ни физически не готов. Посмотрите в какой он был форме раньше, а сейчас он уже дряблый дед».

Сауло Кавалари. Фото Федор Успенский, "СЭ" Федор Успенский, Фото «СЭ»

Дацик vs Кавалари

«Дацик, 15-го числа у тебя не будет сомнений в том, насколько я лучше белорусов, которых ты бил, — отметил Кавалари. — Наверное, у тебя, как у многих, мнение, что привезли тебе какого-то мешка. Мешок — это ты. Я знаю, что публика любит Дацика, но я очень злой. Я тебя просто ушатаю!»

«В Бразилии очень хорошее джиу-джитсу, — сказал Дацик. — Посмотрим, какой там кикбоксинг. Жаль, что бой не по правилам кикбоксинга, тогда я бы исполнил свое коронное сальто. Увы, мы будем драться без ног. Посмотрим, какой у вас [в Бразилии] бокс».

«Я родом из Куритибы! — подчеркнул Камалари. — Из этого города вышли Вандерлей Силва, Андерсон Силва, а ты вообще никто!

Я почти девять лет жил в зале, практически не покупал одежду. Я твой кошмарный сон!»

«Сауло, ты не покупал одежду, потому что не было денег, — заметил Дацик. — Мы тоже жили в спортзале, а по ночам выходили и просто грабили валютчиков, инкассаторов, получали все деньги и ходили в хороших костюмах, а дальше сидели в казино «Конти» и проигрывали все выигранные деньги. Да, это все ошибки молодости, и за это мы отсидели, но мы нормальные люди. И теперь мы тренируемся. Мы, русские, славные разбойники, и мы покажем тебе, как нужно бить!»

Вячеслав Дацик. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Слова Дацика вывели Кавалари из себя. «Готовься, 15-го числа ты просто умрешь! Ты думаешь, что ты лучше, чем я? Ты никто! Ты в моей стране ни одного дня бы не выжил!» — заявил он. Затем бразилец встал с места, чтобы разобраться с Дациком. Дацик тоже поднялся. Потенциальную драку предотвратили Хрюнов и Цопанов. При этом Кавалари легонько бросил в Дацика бутылку.

«Я уважаю Россию и всех русских, но у Дацика я не увидел этого уважения ко мне, — сказал кикбоксер, сев на место. — Он сидел и ухмылялся. Его ухмылка мне не понравилась!»

«У тебя будет возможность во время поединка стереть с лица мою ухмылку», — отметил Дацик.

«Конечно. Мне понравилось твое лицо — оно как лапы, по которым можно бить», — заявил Кавалари.

«Главное, чтобы в этой лапе не оказалось сковородки и не сломать свою лапу», — улыбнулся Дацик.

«У меня копыта, а не лапы», — сказал Кавалари.

«Копыта бывают только у травоядных, на которых охотятся волки с когтями», — сострил Дацик.

«На самом деле ты просто необразован и не понимаешь, что моя фамилия происходит от лошади. Кавало — это лошадь», — отбился Кавалари.

Пресс-конференция турнира «Вечер бокса», организованного телеканалом РЕН ТВ и промоутерской компанией PRAVDA. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Дацик vs Емельяненко

Бой Дацика и Кавалари — полуфинал «Гран-при» Pravda в тяжелом весе. В другом полуфинале в ринге сойдутся Дмитрий Кудряшов и Вагаб Вагабов. Причем у Дацика с Вагабовым есть свои счеты. Но самый принципиальный соперник для Вячеслава — Александр Емельяненко.

«Когда вы устроите настоящую разборку в ринге и сможете организовать мой бой с Емельяненко?» — спросил он у Хрюнова.

«Мы готовы показать этот бой, — ответил промоутер. — Я бы хотел попросить Сашу и всех, кто с ним знаком, связаться со мной. Нам нужно встретиться и обсудить детали. Я думаю, что это тот бой, который все хотят увидеть. Я хочу, чтобы оба бойца были здоровы и готовы провести поединок».