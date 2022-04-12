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«Ты в моей стране и дня бы не выжил, мешок!» Бразильца взбесили ухмылка Дацика и его криминальное прошлое

Вячеслав Дацик и Сауло Кавалари чуть не подрались на пресс-конференции перед боем на турнире PRAVDA
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Вячеслав Дацик, основатель лиги PRAVDA Хетаг Цопанов и Сауло Кавалари.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Сауло Кавалари.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Вячеслав Дацик.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Тимур Никулин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Дмитрий Бикрев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Пресс-конференция турнира «Вечер бокса», организованного телеканалом РЕН ТВ и промоутерской компанией PRAVDA.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бой уже скоро. Кавалари — фаворит.

15 апреля в Москве лига PRAVDA совместно с РЕН ТВ проведет турнир по боксу, где в главном бою скандально известный Вячеслав Дацик встретится с экс-чемпионом лиги по кикбоксингу Glory Сауло Кавалари. Сегодня же в пресс-центре МИЦ «Известия» состоялась пресс-конференция. В ней приняли участие Дацик, Кавалари, а также участники со-главного боя — звезда кулачных боев Тимур Никулин и боец ММА, чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев. Также на пресс-событии присутствовали промоутер Владимир Хрюнов и основатель лиги PRAVDA Хетаг Цопанов.

Дмитрий Бикрев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Дмитрий Бикрев.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Никулин vs Бикрев

«Я, когда вышел из аэропорта, сразу понял, что стану кошмаром для русских тяжеловесов, — с таких слов начал пресс-конференцию Кавалари. — Дацик, ты думаешь, я проделал такой путь, чтобы просто сидеть тут и болтать, как ты это умеешь? Я пришел сюда подраться и ушатать тебя! Готовься уйти на пенсию. Я знаю, что ты пенсионер. Сдам твою голову в багажное отделение и увезу в Бразилию!»

«До пенсии еще рано», — ответил Дацик.

 
Вячеслав Дацик. Дацик проиграл бойцу, который легче него на 33 кг. Но соперник постоянно падал и выплевывал капу

После этого слово предоставили участникам со-главного события.

«Я сказал, что в пятницу ему [Бикреву] будет больно, — заявил Никулин. — Лучше бы он не выходил, потому что бокс — это не его тема. У него есть удар, но бьет он коротко и медленно. Поэтому ничего он не сможет сделать. Я его вырублю».

«Он просто воздух, — отреагировал на слова Никулина Бикрев. — Воздушные разговоры».

Тимур Никулин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Тимур Никулин.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

«После 15-го числа тебя выгонят из Fight Nights, сказав: «Кому ты проиграл? Обычному студенту». Что ты будешь говорить, когда проиграешь?» — спросил Никулин.

«Ты просто воздух. Бредишь», — парировал Бикрев.

«Просто ответь, как ты хочешь упасть? — не унялся Никулин. — Принимаю заказ Вячеслава Дацика: будет удар в печень и челюсть. Ты задохнешься. И, пожалуйста, прошу организаторов рядом поставить сотрудников скорой помощи, потому что его нужно будет увезти в больницу. Когда ты уснешь, все забудут о Fight Nights. Я приду туда в 77 кг. Поэтому, пожалуйста, помолчи. Когда короли говорят, придворные молчат.

У него [Бикрева] жесткая правая рука, но что будет с правой стороны его челюсти, когда попадет мой левый апперкот? Я просто нокаутирую его. Все будут говорить, что его побил обычный студент. Он ни морально, ни физически не готов. Посмотрите в какой он был форме раньше, а сейчас он уже дряблый дед».

Сауло Кавалари. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Сауло Кавалари. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Дацик vs Кавалари

«Дацик, 15-го числа у тебя не будет сомнений в том, насколько я лучше белорусов, которых ты бил, — отметил Кавалари. — Наверное, у тебя, как у многих, мнение, что привезли тебе какого-то мешка. Мешок — это ты. Я знаю, что публика любит Дацика, но я очень злой. Я тебя просто ушатаю!»

«В Бразилии очень хорошее джиу-джитсу, — сказал Дацик. — Посмотрим, какой там кикбоксинг. Жаль, что бой не по правилам кикбоксинга, тогда я бы исполнил свое коронное сальто. Увы, мы будем драться без ног. Посмотрим, какой у вас [в Бразилии] бокс».

 
Вячеслав Дацик. «Бой с Харитоновым? Это было бы офигенно». Дацик — о Пулеметчике, Емельяненко и планах на 2022-й

«Я родом из Куритибы! — подчеркнул Камалари. — Из этого города вышли Вандерлей Силва, Андерсон Силва, а ты вообще никто!

Я почти девять лет жил в зале, практически не покупал одежду. Я твой кошмарный сон!»

«Сауло, ты не покупал одежду, потому что не было денег, — заметил Дацик. — Мы тоже жили в спортзале, а по ночам выходили и просто грабили валютчиков, инкассаторов, получали все деньги и ходили в хороших костюмах, а дальше сидели в казино «Конти» и проигрывали все выигранные деньги. Да, это все ошибки молодости, и за это мы отсидели, но мы нормальные люди. И теперь мы тренируемся. Мы, русские, славные разбойники, и мы покажем тебе, как нужно бить!»

Вячеслав Дацик. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Вячеслав Дацик.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Слова Дацика вывели Кавалари из себя. «Готовься, 15-го числа ты просто умрешь! Ты думаешь, что ты лучше, чем я? Ты никто! Ты в моей стране ни одного дня бы не выжил!» — заявил он. Затем бразилец встал с места, чтобы разобраться с Дациком. Дацик тоже поднялся. Потенциальную драку предотвратили Хрюнов и Цопанов. При этом Кавалари легонько бросил в Дацика бутылку.

«Я уважаю Россию и всех русских, но у Дацика я не увидел этого уважения ко мне, — сказал кикбоксер, сев на место. — Он сидел и ухмылялся. Его ухмылка мне не понравилась!»

«У тебя будет возможность во время поединка стереть с лица мою ухмылку», — отметил Дацик.

 
Вагаб Вагабов. «Когда кувалда столкнется с железобетоном, она сломается». Вагабов — про бой с Кудряшовым и «Дациков-шмациков»

«Конечно. Мне понравилось твое лицо — оно как лапы, по которым можно бить», — заявил Кавалари.

«Главное, чтобы в этой лапе не оказалось сковородки и не сломать свою лапу», — улыбнулся Дацик.

«У меня копыта, а не лапы», — сказал Кавалари.

«Копыта бывают только у травоядных, на которых охотятся волки с когтями», — сострил Дацик.

«На самом деле ты просто необразован и не понимаешь, что моя фамилия происходит от лошади. Кавало — это лошадь», — отбился Кавалари.

Пресс-конференция турнира «Вечер бокса», организованного телеканалом РЕН ТВ и промоутерской компанией PRAVDA. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Пресс-конференция турнира «Вечер бокса», организованного телеканалом РЕН ТВ и промоутерской компанией PRAVDA.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Дацик vs Емельяненко

Бой Дацика и Кавалари — полуфинал «Гран-при» Pravda в тяжелом весе. В другом полуфинале в ринге сойдутся Дмитрий Кудряшов и Вагаб Вагабов. Причем у Дацика с Вагабовым есть свои счеты. Но самый принципиальный соперник для Вячеслава — Александр Емельяненко.

«Когда вы устроите настоящую разборку в ринге и сможете организовать мой бой с Емельяненко?» — спросил он у Хрюнова.

«Мы готовы показать этот бой, — ответил промоутер. — Я бы хотел попросить Сашу и всех, кто с ним знаком, связаться со мной. Нам нужно встретиться и обсудить детали. Я думаю, что это тот бой, который все хотят увидеть. Я хочу, чтобы оба бойца были здоровы и готовы провести поединок».

 
Сергей Харитонов и&nbsp;Александр Емельяненко. «Хочу драться с Емельяненко без рефери и на голых кулаках — пока кто-то не ляжет». Жесткий Харитонов

 

Бокс
Владимир Хрюнов
Вячеслав Дацик
ММА
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