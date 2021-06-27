Василий Ломаченко в нетитульном поединке в легком весе разбил Масаеси Накатани. И он уже хочет реванш с Лопесом.

Довольно забавный беглый анализ боя Ломаченко выдал отец и тренер Теофимо Лопеса:

«Накатани, как я уже говорил до боя, слишком высокий, длиннорукий — и слишком медленный». Но Теофимо за последние три года не смог остановить только двух соперников, и кроме Ломаченко это как раз японец Накатани.

Масаеси не то, чтобы слишком медленный. Он медленный для бокса в формате Ломаченко — для тех, кто быстро думает и быстро принимает решения. Главное решение он принял еще до стартового гонга — он решил действовать с первых секунд. В обычной своей манере Лома использовал первый раунд для расчетов, адаптации к манере оппонента — и как правило раунд или два не форсировал события. Против Лопеса в прошлом бою он присматривался не меньше семи раундов. Здесь — в противовес — стартовал сразу, достаточно агрессивно, и не совсем подготовлено. Итог — рассечение уже на первой минуте боя из-за столкновения головами.

Быстро стало ясно, что Накатани не видит первый шаг Василия, который тот делает с ударом, и ему остается только перекрываться и хватать. Держать соперника на джебе — также не очень получается. Спустя несколько минут Масаеси решил не ждать соперника, а работать первым номером, причем с акцентом на корпус. В третьем раунде такая серия даже прошла — и нанесла урон, правда, часть этих ударов была ниже линии пояса. Но Ломаченко определенно их почувствовал. Но нацелившись на туловище соперника, ты открываешься для ответных ударов в голову. Накатани попробовал тактику атака — клинч.

В пятом раунде стало интересно. Давление японца было уже с целью вытащить Ломаченко на себя, и хотя контратаку соперника он пропустил, Масаеси успел пробить довольно тяжело в корпус. Лома не показал мгновенной реакции, но через полминуты пробил похожий удар в живот Накатани. И оба начали вкладываться. В конце раунда у Василия получился старый любимый трюк — попав тяжело в голову, он сместился в сторону и ударил повторно — японец потерялся и пропустил еще серию попаданий под разными углами и попал в нокдаун. Затем его явно спас гонг.

С этого момента бой поменялся. Ломаченко окончательно вошел в свою зону комфорта, а Накатани начал терять контроль. Лома попадал — японец пытался отбиваться, получал еще больший ущерб. В восьмом раунде Василий снова «включил матрицу», все красивые уходы, смещения и контратаки выглядели так же, как получилось у него в более легких весовых категориях. Но Масаеси Накатани стоял и терпел. Казалось, что ударной мощи Ломаченко может не хватить, но процент попаданий у него с четвертого раунда все возрастал (к концу боя он составит около 48%), а у Масаеси падал.

В девятом раунде наступила развязка. Японец попытался прихватить Василия в клинче — но тот дежурно всадил три хука в голову подряд, и Масаеси отшатнулся будто его били тупым тяжелым предметом. Как показали последующие события — ущерб уже только накапливался, и от этой серии попаданий он не оправился. Удар слева заставил Накатани снова пойти в клинч, но теперь он делал это медленно, не как в начале боя, и Ломаченко успевал донести до цели по 3-4 удара за раз. А затем и 5-6. И дальше уже можно было не считать. Рефери остановил избиение.

Это не было полное ? — мой любимый иероглиф ХАНЭТОКАВАТОГАХАНАРЕРУОТО, обозначающий звук отделения мяса от кости — но очень близко к этому.

Был ли японец удобным соперником для Ломаченко? Думаю, так и есть. Есть ли неудобные сейчас в этом весе, кроме Теофимо? Безусловно. Тот же экс-чемпион мира Ричард Комми, который всегда может подраться, когда бокс не получается. Непобеждённый чемпион WBC Дэвин Хейни, крупный и достаточно умный, чтобы создать массу неприятностей Василию.

Ну и, конечно, протеже Флойда Мейвезера — Джервонта Дэвис. Левша, как и Ломаченко. Сегодня же он дрался в более тяжелом весе, и выглядел против малоизвестного Марио Барбоса не очень... пока Флойд в углу не сказал ему между раундами — «мне кажется, ты проигрываешь по очкам». Джервонта тот же превратился в танк и переехал Барриоса.

А вот Теофимо Лопес должен был выступить неделей раньше — но бой с Джорджем Камбососом был отменен из-за положительного теста Лопеса на коронавирус. Правда, некоторые инсайдеры говорят, что Лопес сейчас не лечится дома, а отдыхает в Италии. Интересно, смотрел ли он сам бой Ломаченко.

Вот только реванш не кажется мне хорошей идеей. Ради денег? Возможно. Но красивым он не будет, репутацию исправлять не нужно, многие и так убеждены, что Ломаченко в первый раз выиграл... Как не нужен был реванш с Орландо Салидо, когда Василий не смог взять первый пояс. Ломаченко нужны яркие боя, нужно выглядеть хорошо и смотреться убедительно, показывать красоту бокса, а не его страдания, чтобы не вести потом разговоры о старых травмах и купленных судьях, которые не сделают его еще более легендарным. А по-боксерски отделенная от кости плоть соперника — сделает. Но нужно следовать линии кости, иначе можно испортить нож.