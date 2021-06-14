«Что народ смешить? Решил завершить карьеру». Как Поветкин попрощался с боксом

Коронавирус — одна из причин ухода лучшего российского тяжа.

41-летний Александр Поветкин объявил о завершении карьеры. Для этого была созвана специальная пресс-конференция — в бизнес-терминале аэропорта Внукова, откуда Поветкин и глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский отправились в Женеве — на суд с Доном Кингом.

Карьера Поветкина в профессиональном боксе продлилась 16 лет. За это время он был регулярным чемпионом WBA (2011 — 2013), временным чемпионом WBC (2020 — 2021), дважды бился за полноценные титулы — с Владимиром Кличко и Энтони Джошуа.

Вместе с Поветкиным на пресс-конференции присутствовал и Рябинский. Он заговорил первым.

Рябинский: Саша хочет сделать заявление. Я его долго-долго уламывал и, наконец, уломал все-таки завершить карьеру.

Поветкин: Что, годы берут свое. Решил завершить карьеру. Что еще тут сказать.

Рябинский: Пора подумать о здоровье.

Поветкин: Еще надо после боя, после коронавируса пролечиться. Однозначно — пока лечишься, пока вылечиваешься — время уже пройдет. Да и так уже времени нет. Мне уже не 20 лет.

— Как вам далось решение? Просто?

Поветкин: Такое решение всегда непросто дается... Конечно, хочется еще побоксировать... Вроде еще и хочется, но время дает о себе знать.

— Правильно понимаю, что вы сейчас летите куда-то, и это, в том числе, связано со здоровьем?

Рябинский: Да — мы куда-то летим, но это никак не связано со здоровьем. Летим по вопросам, связанным с судом с Доном Кингом. Летим в Женеву. Пробудем там пять дней. Решим вопросы, вернемся и расскажем. Или не расскажем (улыбается).

— Александр, в какой момент точно поняли, что завершаете карьеру?

Поветкин: Ну, я подумал — мне пока лечиться, пока пролечусь, время уже пройдет. Мне уже не 20 лет. И решил... Что народ смешить? Решил завершить карьеру.

— Как сказываются последствия коронавируса?

Поветкин: Вы знаете — сказывалось. Думаю, что это пройдет все. Знаете — как будто пьяный. Такое ощущение, что как будто пьяный. На тренировках, спаррингах, иной раз в бою сказываются последствия коронавируса.

Рябинский: На самом деле последствия коронавируса сказываются. Вы это видели и в бою (с Диллианом Уайтом 27 марта, Поветкин проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде. — Прим. «СЭ»), и после того, как Саня переболел. Мне кажется, что совершенно очевидная история, что это сказывается. Это одна из причин, почему ему пора завершать карьеру.

— А были ли какие-то факторы против того, чтобы завершать?

Рябинский: Мне кажется, что это очевидно. Любой боец хочет продолжать карьеру.

Поветкин: Все зависит от желания. Самое главное — это желание.

— В ком вы видите своего наследника в тяжелом весе?

Поветкин: Трудно сказать. Много ребят — хороших, сильных. Если будут стараться, я думаю, у них все будет получаться. В тяжах достаточно много ребят, которые могут себя хорошо проявить.

— Насколько вы уверены, что вы не вернетесь через 5-7 лет для какого-нибудь боя?

Поветкин: Я не знаю... Смотря какое предложение будет. Посмотрим. Зарекаться не хочу.

Рябинский: Мы уверены, что не вернемся, но мы можем передумать (улыбается).

— Какое предложение вас заинтересует?

Поветкин: Если честно, я еще об этом не думал. Время придет — посмотрим, что да как. Какое желание будет — это самое главное. Если будет хорошее желание и предложение, то почему бы и нет?

Рябинский: Но если прямо сегодня, то дорого (улыбается).

— Не осталось ощущения, что нормальная публика, нормальная аудитория вас не узнала в полной мере?

Поветкин: Я думаю, все люди нормальные. Почему они ненормальные? Они все знают. Я особо не заморачиваюсь по этому поводу. Мы в основном разговариваем про бокс — это то, чем мы занимаемся.

Рябинский: А те, кто знают, ненормальные что ли?

— Имею в виду адекватных болельщиков, которые вправе знать, что Алексанлр Поветкин может рассуждать, например, про Юрия Гагарина.

Поветкин: Я не заморачиваюсь на этот счет. Мы разговариваем, в основном, про бокс — про то, чем занимаемся. Вот с бокса я перекинусь на космонавтов или еще на что-то — и чего? Я думаю, об этом можно говорить, когда мы сидим по-дружески — с тобой,. например. А так — ну смысл какой

— Александр, все ли вы реализовали в карьере? Или есть какие-то вещи, о которых вы, возможно, сожалеете?

Поветкин: Хотел бы я, конечно же, титулы чемпиона мира завоевать по всем версиям, но не все в наших силах.

— Можете гордиться своей карьерой?

Поветкин: Я могу сказать, что хорошая и интересная спортивная карьера у меня была. Ни о чем не жалею.

Рябинский: Ну как не гордиться? Ничего себе. Три раза выходили на бой за звание чемпиона мира. Два из них проводили, а один отменился из-за вот этих вот скандалов. Куча взлетов, куча интересных вещей, шикарных боев. Все было круто. Просто время пришло.

— Раньше, когда у вас спрашивали, вы говорили, что все еще впереди. Но сейчас волнительный момент — вы завершаете карьеру. Топ-3 ваших боев?

Поветкин: Трудно сказать... Вот афроамериканец, как его зовут?

— Такам?

Поветкин: Такам, да. С ним был бой неплохой... Были бои, короче (улыбается). Уже не все помню.

— Очевидно, теперь у вас будет больше свободного времени. Чем будете заниматься? В чем раньше себе отказывали, будучи профессиональным спортсменом?

Поветкин: Я себе ни в чем не отказывал, честно говоря. Больше сосредоточусь на том, чтобы воспитывать молодежь. Тренером не каждый сможет быть, а как-то подсказывать, наставлять ребят на здоровый образ жизни, на правильное поведение — это можно, я считаю.

- Может, бизнес откроете?

Поветкин: Я об этом не думаю (улыбается). Какой из меня бизнесмен? Я всю жизнь дерусь. Ну какой я бизнесмен?

— Андрей Михайлович, вы когда-то вписались в это дело, сели в этот поезд перед боем с Кличко. Жалели ли вы когда-либо об этом?

Рябинский: Почему я должен жалеть? Я не сделал ничего плохого. Ничего такого, о чем я мог бы жалеть. Мы все это время показывали себя достойно, правильно...

Поветкин: Может, жалеешь, что со мной связался (улыбается)?

Рябинский: С тобой (улыбается)? Ну ты, конечно же, тяжелый гражданин. Да нет, ни о чем не жалею. Все мы сделали хорошо и правильно. Заканчиваем правильно и вовремя. Да, мне потребовалось много усилий для того, чтобы Сашу в этом убедить, потому что у него сложный бойцовский характер. Ему сложно отказаться от идеи, что не надо ни с кем драться. Мне кажется, мы сделали много правильных вещей, которые продвигали российский бокс во всем мире. На таком уровне, на котором Саша выступал, за все время российских бойцов можно по пальцам пересчитать. Это круто. Мы вылезли совместно из двух допинговых скандалов, которые непонятно откуда взялись. Там, где мы невиновны, нам удалось доказать это в судах. Был интересный период.

— Вы пробовали вернуться в тренировочный режим после боя с Уайтом?

Поветкин: Нет. Я пока только лечился. То капельница, то после коронавируса сосуды были забиты, и много всего. Практически только и лечился. Пока еще не занимался, но я буду заниматься по-любому. Буду вместе с молодежью. Буду поддерживать их.

— Жить и тренироваться планируете в Чехове?

Поветкин: Да.

— Были ли люди, которые отговаривали вас от завершения карьеры?

Поветкин: Если честно, нет. Это мое решение. Я согласен с Андреем Михайловичем, что время берет свое. А там посмотрим.