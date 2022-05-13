Дмитрий Бивол так хотел выучить английский, что переписал «Винни-пуха» от руки

Мотивация.

Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол — один из немногих топовых российских бойцов, кто более-менее бегло говорит на английском. После громоподобной победы над Канело Альваресом россиянин сначала уверенно дал ринг-интервью, а затем 20 минут общался с журналистами на пресс-конференции практически без помощи переводчика.

Случай Бивола интересен тем, что личные обстоятельства не подстегивали его на интенсивное изучение английского — хоть он и проводил кэмпы в Америке, его окружение и команда были сплошь русскоязычными, и английский в такой ситуации особо не учился. Ну а дома, в России, когда практики уже нет, и нужно браться самому — это вдвойне тяжелее. И тем не менее, Дмитрий пошел именно по второму пути. Как-то раз, вернувшись домой после двухмесячного отсутствия, он заметил разительный прогресс у своих маленьких детей, и понял, как много новому можно научиться даже за самые короткие сроки.

Дмитрий Бивол. German Villasenor

«У нас команда такая, что не мы английский учим, а вокруг все русский учат. И всегда с нами был помощник, он же переводчик, приставили к нам человека, который везде нам помогал. Я вообще никак не разговаривал по-английски несколько кэмпов, и потом, в один момент я понял, что я хочу знать этот язык. Меня нет, я приезжаю домой, и у меня дети за несколько месяцев уже, грубо говоря, ходить научились, зубы вылезли. А я думаю: «А что я сделал за два месяца?». Ну да, бой выиграл, но мог че-то еще сделать.

А дети всего-то за несколько месяцев чему-то научились — ползать, потом ходить, потом говорить. По-русски научился говорить двухлетний человек! И ты понимаешь, что за это время ты многому можешь научиться.

И я начал скачивать всякие программы на телефон, я завел себе несколько тетрадок, я переписывал «Винни-пуха» по-английски (оригинальную повесть Алана Милна — прим. СЭ, переводил. Записывал себе слова. Ну и до какого-то минимального уровня, что я могу сам выйти на улицу, и меня все могут понять на бытовой теме, и могу дать интервью. Такое корявенькое, с ошибками, но поймут суть".

Дмитрий Бивол с семьей. Личные соцсети Дмитрия Бивола

В материале использованы отрывки из интервью Бивола Youtube-каналам «Терка» и «Место силы».