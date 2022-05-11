«Мейвезер побил бы Пакьяо в любую эру. Думать иначе — безумие»

Тренер Франсиса Нганну вспоминает молодого Мейвезера: невероятные рефлексы, 45 минут работы на лапах без перерыва, трудоголизм.

Бывший боксер и кикбоксер, финалист K-1 Дьюи Купер сейчас один из самых востребованных тренеров в ММА. Именно под его контролем ударную технику совершенствует чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну. Было время, что Купер работал бок о бок с Флойдом и Роджером Мейвезерами. Не так давно Дьюи дал большое интервью журналисту «СЭ» Никите Горшенину, рассказав немало интересного о Флойде. В преддверии выставочного боя Мейвезера с Доном Муром (он, кстати, тоже тренировался у Роджера) мы решили опубликовать несколько фрагментов из той увлекательной беседы.

Знакомство с Флойдом

— Когда вы впервые увидели Флойда?

— Тогда он еще дрался по любителям. Ему было где-то 16-17 лет. Мы все тренировались в зале United Champions в Лас-Вегасе. Он очень упорно тренировался, уже был очень крут. Я тогда сам выступал, приходил и вкалывал, он вкалывал рядом с Роджером. Фамилия Мейвезеров была значительной до него, а он вывел ее просто в другой эшелон.

Рефлексы Флойда

— Из всех бойцов, с которыми вы работали и которых видели в зале, кто поражал больше всего рефлексами?

— Флойд Мейвезер-младший и Рой Джонс-младший. Когда Рой Джонс был молод, то, что он делал на тренировках... Это с огромным отрывом самый быстрый, резкий и кинжально-острый боксер, которого я когда-либо видел. Он был быстрее скорости. Ну и конечно, Флойд. Я видел его спарринги, когда он был на пике, видел спарринги на протяжении всей его карьеры. Он был просто невероятен в зале.

Флойд Мейвезер против Мэнни Пакьяо. Фото Getty Images

Мейвезер vs Пакьяо

— Люди до сих пор гадают, как бы сложился бой Мейвезера и Пакьяо в годы, когда они оба были молодыми. Скажем, 2005-й.

— Молодой Флойд был тоже очень серьезным парнем. Посмотрите, что он сделал с Диего Корралесом. У молодого Флойда была лучше защита, сильнее удар, больший объем ударов, и он сводил к нулю действия соперников еще эффективнее. Пакьяо был страшным бойцом, но пропускающим много ударов. Флойд — такой же страшный, но никогда много не пропускающий. Я должен сказать, что Флойд побил бы его в любую эру. У него выше бойцовский интеллект, шире навыки и гораздо лучше защита. Криптонитом Пакьяо всегда были отличные контрпанчеры, а Флойд мог работать в стиле контрпанчера очень здорово. У него просто больше навыков. Пакьяо — это интенсивность, скорость, необычность манеры, сила удара и дух. У Флойда тот же набор, но плюс более высокий интеллект, более высокая точность удара, лучшая выносливость и лучшая защита. Никогда не недооценивайте защиту. Когда боец бьет и промахивается, это меняет бой. Мы много раз видели это в поединках Флойда. Я люблю Пакьяо, люблю Флойда, но, закрывая глаза, говорю уверенно и с легким сердцем — Флойд победил бы уверенно и в любую эру. Просто безумие думать, что Пакьяо побил бы молодого Флойда. Он не дал нам ни одного основания думать так.

Флойд Мейвезер. Фото Getty Images

Дисциплина Флойда

— Флойд как-то рассказывал, что ложится спать в три-четыре утра и просыпается чуть ли не в обед. Это шутка?

— Он поступает по-разному. Иногда он ложился спать поздно, иногда рано. Флойд — один из самых занятых людей, которого только можно встретить. У него график, как у президента. Для него главное — погрузиться в работу, а когда вы работаете так, как он, время не имеет большого значения. Его график очень изменчивый, но кого еще вы знаете с миллиардом долларов на счету, таким огромным количеством титулов и при этом постоянным голодом к тренировкам и работе? Он никогда не пропускал пробежек и тренировок, несмотря на свой безумный график. Флойд — монстр, когда дело касается тренировок. Никто и никогда не видел его в плохой форме. Даже достигнув всего, что у него есть, он никогда не терял мотивации.

«Физика» Флойда

— В каких физических упражнениях Флойд удивлял вас больше всего?

— Пожалуй, в работе на лапах с Роджером Мейвейзером. Он бил по лапам 45 минут — час без единого перерыва. Это фантастика. Час на лапах без единого перерыва, и кто знает, как долго они могли работать дальше. Допускаю, что на своем пике он мог работать на лапах два часа без перерыва. Я лично видел, как он бил 45 минут подряд. Он великолепен в отжиманиях, подтягиваниях, приседаниях. Просто король в этих упражнениях.

Флойд Мейвезер. Фото Getty Images

Стиль Флойда

— Почему стиль Флойда так отличался от стиля его отца и дяди? Они были остроатакующими боксерами, а Флойд стал профессором защиты.

— Потому что это феномен второго поколения. То, что знаете вы, будут знать ваши дети плюс добавят что-то свое. При правильной преемственности ваши дети будут минимум в два раза сильнее вас. Подчеркиваю — при правильной. В два раза умнее, в два раза больше навыков. Потому что они переняли все то, что дали им вы, и добавили к этому свое. Флойд-старший и Роджер дрались агрессивнее, чем Флойд, особенно Роджер, который только и хотел, что довести удар правой (смеется). Они вложили все свои знания, весь опыт своих успехов и неудач во Флойда, плюс вложил в эту кучу свои знания и Джефф Мейвезер, который как раз был боксером защитного стиля. И Флойд-младший оказался достаточно умен, чтобы правильно впитать все эти знания.

Он начал боксировать в два года, был от природы хорошим атлетом, здорово играл в баскетбол, высоко прыгал, абсолютно не ленивый от природы — что я лично считаю главным качеством, его с самого раннего возраста тренировали чемпионы мира — в итоге мы складываем все это в одно целое, и получается гениальный отпрыск. Флойд наследовал все правильно и четко. Это гений бокса, но, повторюсь, все началось с его отца и дяди, чей опыт создал базу. Второе поколение всегда сильнее первого, если есть преемственность и родители вложили время и все, что у них есть, в детей. В таком случае дети всегда будут сильнее родителей.

14 мая Флойд Мейвезер проведет бой против Дона Мура на турнире Global Titans. РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка» покажут его в прямом эфире, начало трансляции — в 22.00 (мск).