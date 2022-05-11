Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Статьи
Новости Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 19:30

«Мейвезер побил бы Пакьяо в любую эру. Думать иначе — безумие»

Отдел единоборств «СЭ»
Читать «СЭ» в
Флойд Мейвезер.
Фото Getty Images
Флойд Мейвезер против Мэнни Пакьяо.
Фото Getty Images
Флойд Мейвезер.
Фото Getty Images
Флойд Мейвезер.
Фото Getty Images
1/4
Тренер Франсиса Нганну вспоминает молодого Мейвезера: невероятные рефлексы, 45 минут работы на лапах без перерыва, трудоголизм.

Бывший боксер и кикбоксер, финалист K-1 Дьюи Купер сейчас один из самых востребованных тренеров в ММА. Именно под его контролем ударную технику совершенствует чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну. Было время, что Купер работал бок о бок с Флойдом и Роджером Мейвезерами. Не так давно Дьюи дал большое интервью журналисту «СЭ» Никите Горшенину, рассказав немало интересного о Флойде. В преддверии выставочного боя Мейвезера с Доном Муром (он, кстати, тоже тренировался у Роджера) мы решили опубликовать несколько фрагментов из той увлекательной беседы.

Нганну и&nbsp;Купер. «Не уважаю людей, которые курят траву». Тренер Нганну спит по 3 часа, не берет выходных и ни о чем не мечтает

Знакомство с Флойдом

— Когда вы впервые увидели Флойда?

— Тогда он еще дрался по любителям. Ему было где-то 16-17 лет. Мы все тренировались в зале United Champions в Лас-Вегасе. Он очень упорно тренировался, уже был очень крут. Я тогда сам выступал, приходил и вкалывал, он вкалывал рядом с Роджером. Фамилия Мейвезеров была значительной до него, а он вывел ее просто в другой эшелон.

Рефлексы Флойда

— Из всех бойцов, с которыми вы работали и которых видели в зале, кто поражал больше всего рефлексами?

— Флойд Мейвезер-младший и Рой Джонс-младший. Когда Рой Джонс был молод, то, что он делал на тренировках... Это с огромным отрывом самый быстрый, резкий и кинжально-острый боксер, которого я когда-либо видел. Он был быстрее скорости. Ну и конечно, Флойд. Я видел его спарринги, когда он был на пике, видел спарринги на протяжении всей его карьеры. Он был просто невероятен в зале.

Флойд Мейвезер против Мэнни Пакьяо. Фото Getty Images
Флойд Мейвезер против Мэнни Пакьяо.
Фото Getty Images

Мейвезер vs Пакьяо

— Люди до сих пор гадают, как бы сложился бой Мейвезера и Пакьяо в годы, когда они оба были молодыми. Скажем, 2005-й.

— Молодой Флойд был тоже очень серьезным парнем. Посмотрите, что он сделал с Диего Корралесом. У молодого Флойда была лучше защита, сильнее удар, больший объем ударов, и он сводил к нулю действия соперников еще эффективнее. Пакьяо был страшным бойцом, но пропускающим много ударов. Флойд — такой же страшный, но никогда много не пропускающий. Я должен сказать, что Флойд побил бы его в любую эру. У него выше бойцовский интеллект, шире навыки и гораздо лучше защита. Криптонитом Пакьяо всегда были отличные контрпанчеры, а Флойд мог работать в стиле контрпанчера очень здорово. У него просто больше навыков. Пакьяо — это интенсивность, скорость, необычность манеры, сила удара и дух. У Флойда тот же набор, но плюс более высокий интеллект, более высокая точность удара, лучшая выносливость и лучшая защита. Никогда не недооценивайте защиту. Когда боец бьет и промахивается, это меняет бой. Мы много раз видели это в поединках Флойда. Я люблю Пакьяо, люблю Флойда, но, закрывая глаза, говорю уверенно и с легким сердцем — Флойд победил бы уверенно и в любую эру. Просто безумие думать, что Пакьяо побил бы молодого Флойда. Он не дал нам ни одного основания думать так.

Флойд Мейвезер. Фото Getty Images
Флойд Мейвезер.
Фото Getty Images

Дисциплина Флойда

— Флойд как-то рассказывал, что ложится спать в три-четыре утра и просыпается чуть ли не в обед. Это шутка?

— Он поступает по-разному. Иногда он ложился спать поздно, иногда рано. Флойд — один из самых занятых людей, которого только можно встретить. У него график, как у президента. Для него главное — погрузиться в работу, а когда вы работаете так, как он, время не имеет большого значения. Его график очень изменчивый, но кого еще вы знаете с миллиардом долларов на счету, таким огромным количеством титулов и при этом постоянным голодом к тренировкам и работе? Он никогда не пропускал пробежек и тренировок, несмотря на свой безумный график. Флойд — монстр, когда дело касается тренировок. Никто и никогда не видел его в плохой форме. Даже достигнув всего, что у него есть, он никогда не терял мотивации.

Флойд Мейвезер. Флойд Мейвейзер не любит, когда его называют афроамериканцем: «Не надо отделять меня»

«Физика» Флойда

— В каких физических упражнениях Флойд удивлял вас больше всего?

— Пожалуй, в работе на лапах с Роджером Мейвейзером. Он бил по лапам 45 минут — час без единого перерыва. Это фантастика. Час на лапах без единого перерыва, и кто знает, как долго они могли работать дальше. Допускаю, что на своем пике он мог работать на лапах два часа без перерыва. Я лично видел, как он бил 45 минут подряд. Он великолепен в отжиманиях, подтягиваниях, приседаниях. Просто король в этих упражнениях.

Флойд Мейвезер. Фото Getty Images
Флойд Мейвезер.
Фото Getty Images

Стиль Флойда

— Почему стиль Флойда так отличался от стиля его отца и дяди? Они были остроатакующими боксерами, а Флойд стал профессором защиты.

— Потому что это феномен второго поколения. То, что знаете вы, будут знать ваши дети плюс добавят что-то свое. При правильной преемственности ваши дети будут минимум в два раза сильнее вас. Подчеркиваю — при правильной. В два раза умнее, в два раза больше навыков. Потому что они переняли все то, что дали им вы, и добавили к этому свое. Флойд-старший и Роджер дрались агрессивнее, чем Флойд, особенно Роджер, который только и хотел, что довести удар правой (смеется). Они вложили все свои знания, весь опыт своих успехов и неудач во Флойда, плюс вложил в эту кучу свои знания и Джефф Мейвезер, который как раз был боксером защитного стиля. И Флойд-младший оказался достаточно умен, чтобы правильно впитать все эти знания.

Спарринг Дона Мура (слева) и&nbsp;Флойда Мейвезера. «В спаррингах со мной у Флойда были проблемы». Кто такой Дон Мур — следующий соперник Мейвезера

Он начал боксировать в два года, был от природы хорошим атлетом, здорово играл в баскетбол, высоко прыгал, абсолютно не ленивый от природы — что я лично считаю главным качеством, его с самого раннего возраста тренировали чемпионы мира — в итоге мы складываем все это в одно целое, и получается гениальный отпрыск. Флойд наследовал все правильно и четко. Это гений бокса, но, повторюсь, все началось с его отца и дяди, чей опыт создал базу. Второе поколение всегда сильнее первого, если есть преемственность и родители вложили время и все, что у них есть, в детей. В таком случае дети всегда будут сильнее родителей.

14 мая Флойд Мейвезер проведет бой против Дона Мура на турнире Global Titans. РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка» покажут его в прямом эфире, начало трансляции — в 22.00 (мск).

Бокс
Мэнни Пакьяо
Флойд Мейвезер-младший
2
Читайте также
Что будет с организмом, если пить крафтовое пиво каждый день. Мнение эксперта
Клаудиньо, Агаларов и «никто». Эксперты выбрали лучшего футболиста уходящего сезона в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«В спаррингах со мной у Флойда были проблемы». Кто такой Дон Мур — следующий соперник Мейвезера
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости