Король Сауль. Почему Альварес не мог проиграть Планту

Только что в Лас-Вегасе завершился бой за титулы WBC, WBA, IBF и WBO в суперсреднем весе. Сауль Альварес нокаутировал Калеба Планта.

Всегда интересно смотреть, как зарождается величие. «Канело» попал на радары людей бокса в широком смысле 12 лет назад. Примерно когда Марат Хузеев вроде бы уже заканчивавший с боксом, собрался ехать в Мексику «драться с каким-то рыжим». Понятно было, что это в будущем звезда, но масштаб был не очень ясен. Какой-то рыжий справился за два раунда и взял пояс чемпиона WBC среди молодежи в полусреднем весе. Дальше были андеркард Шейна Мозли — вскоре бой с Мозли. Андеркард Флойда Мэйвезера — затем бой с Флойдом. Как и все остальные, он проиграл Мэйвезеру. Но, в отличие от прочих, для Сауля Альвареса это было только начало чего-то еще более крупного и крутого. Но, опять же, мало кто предполагал, как все обернется.

Сейчас, в 31 год, «Канело» боксирует как зрелый ветеран, забирает по 30 млн гонорары за бой, диктует индустрии, что делать и учит в своем зале молодежь, мексиканскую и не только (например, сына кандидата в президенты Филиппин Мэнни Пакьяо). Говорят, злоупотреблял мексиканской говядиной — но вы ничего не докажете. Вы можете, конечно, попытаться, но по-настоящему задеть Альвареса смог только Головкин, и после двух боев с мексиканцем все стало ясно и в этом противостоянии.

Задел ли Калеб Плант соперника перед боем? Не думаю, что какие-то его слова Сауль воспринимал слишком серьезно. Просто все решили, что из бизнес-соображений перед боем за 4 чемпионских пояса неплохо было бы пошуметь и устроить что-то. Что-то оказалось дракой, Плант получил царапину, а мексиканец — еще одну инвестицию в свою репутацию. И руками помахали, и бой не сорвали. Пресса получила сюжет, о котором можно писать, а болельщики повод поговорить о том, не было ли все произошедшее срежиссированным актом пьесы под названием «Хотите много денег — лучше звоните Саулю». Калеб Плант получил контракт на 10 млн. Но еще и собирался выиграть этот бой.

План его заключался в том, чтобы использовать джеб, скорость, движение — и ловить Альвареса в момент, когда тот собирается размахнуться как следует и залепить хук в челюсть или под ребро. Сложность была в том, что в ударах Планта не было той мощи, что нужна, если ты хочешь остановить Сауля. Есть два типа безусловной мощи в ринге. Первый — как у Майка Тайсона (который, кстати, был в рингсайде) — сносящая все на своем пути сила, как набравший ход поезд. Превращает в кашу людей, дома, машины, все что угодно. И есть другой тип мощи — когда вместо человека перед тобой скала, камень. Ты можешь делать с ним что угодно и примерно с нулевыми шансами на успех. Не сдвинуть, не сломать, не заставить в себе сомневаться. Таким выглядит Альварес в суперсреднем весе. Он выступает часто, остается в тонусе и собрал 4 чемпионских пояса в этом весе за 4 боя — и меньше, чем за год. И он — камень, скала.

Его можно перебоксировать, что в некоторых эпизодах показывал Калеб Плант, но Сауль выигрывал раунды даже уступая в активности, пропуская и просто показывая прессинг в сочетании с запасом прочности. Качал маятник с опущенными руками, отбивал корпус оппонента, не стесняясь лупить по почкам, но больше всего сил Плант терял не от пропущенных ударов, и даже не попадая мексиканцу по защите — хуже всего для него было постоянно оставаться в прицеле, неспособным разорвать надолго дистанцию, быть в напряжении и ждать, когда Альварес взвинтит темп.

Альваресу не нужен был темп. Ему нужна была неподвижная цель, поэтому он мог позволить себе поджимать Планта к канатам, подходить без ударов, вызывать огонь на себя, а затем пытался перехватить. Или сразу взрывался двух-трехударными комбинациями, а Калеб уже старался подставить блок, ударить в ответ и после выйти на дистанцию. Иногда у Планта даже получалось. Но как и обычно в боях Сауля — было ощущение неотвратимости финала.

В 11 раунде боковой удар прошил защиту Планта и потряс его. Инстинктивно он попытался убрать голову вниз, раньше это ему помогало. Но движения его уже были замедленными и туда же влетел апперкот, которым Сауль не особенно пользовался в бою до этого. Тяжелый нокдаун и глаза человека, которого сбила электричка. И вот-вот в него приедет вторая.

Технически Альварес очень мало поменялся с того проигранного боя против Флойда Мэйвезера. Те же простые движения, защита, моментальный переход в атаку. Но тактически, по ритму действий, умению поставить соперника в нужную позицию (на колени у канатов или лежа на спине) это уже совсем другой уровень. И, конечно, инстинкт убийцы. Добивая — он не оставляет шансов. Ни восстановиться, ни убежать. Калеб Плант не убежал. А нас Сауль избавил от необходимости ругаться по поводу счета на карточках трех судей — хотя, конечно, не так уж сильно у них мнения разошлись на этот раз.

Уже потом, Калеб стоял, приобняв соперника, все еще ошеломленный, и слушал извинения за то, что было между ними до боя. Альварес проявлял уважение, а он делает это всегда очень избирательно. Бокс для него — бизнес, но еще у него большое эго и как следствие — крайне требовательное отношение ко всем вокруг, и к соперникам тоже. Иначе быть и не могло.

«Канело», какой-то рыжий. Мальчишка, возивший отцу еду на работу, торговавший мороженым и чуть не ставший жертвой похищения. Боксер в костюмах от «тома форда», встречающийся с топ-моделями. Самый высокооплачиваемый боксер мира. Сам себе промоутер. «Не говори плохо про мою маму» Альварес. «Я могу готовиться к бою и вести переговоры с похитившими моего брата бандитами» Альварес. Он дарит друзьям лошадей и говорит «заткнись, мать твою!» тем, кто влезает в разговор на его пресс-конференции. Чемпион мира в 5 весовых категориях, абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе, да и просто теперь, видимо, «Царь бокса» Альварес. Возможно, самый крутой человек к Мексике из тех, кто не возглавляет наркокартели... Хотя кто его знает?!