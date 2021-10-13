Турнир в Казани: Чудинов на пути к Канело, 11-й бой осетинской красавицы

15 октября в столице Татарстана пройдет вечер бокса. РЕН ТВ покажет бои основного карда в прямом эфире.

Этот октябрь очень щедр для любителей единоборств. На прошлой неделе был сумасшедший бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, в конце месяца Петр Ян будет биться за титул временного чемпиона UFC с Кори Сэндхагеном, 16 октября — Мага Исмаилов vs Владимир Минеев, в ночь на 17-е — Вадим Немков в полуфинале «Гран-при Bellator», 23-го Федор Емельяненко выйдет против Тимоти Джонсона. А 15 октября в Казани состоится вечер бокса, который возглавит поединок Федора Чудинова и немца Ронни Миттага. На кону — пояс чемпиона WBA Gold.

Сейчас этот титул принадлежит Чудинову. Уроженец Братска взял его в декабре 2019 года, победив Хассана Н'Дама Н'Жикама из Франции единогласным решением судей.

В сентябре 2020-го Федор защитил титул в упорнейшем поединке с британцем Умаром Садиком. Дело было в Химках. Чудинов проигрывал по очкам, но в последнем раунде сумел нокаутировать Садика, да так, что того пришлось отправить в больницу. После этого Федор провел еще два боя: в феврале этого года его поединок с малавийцем Исааком Чилембой закончился вничью, а в июне Чудинов выиграл единогласным решением судей у южноафриканца Рино Либемберга.

Сейчас 34-летний Чудинов — лучший российский боксер в суперсреднем весе (до 76,2 кг). В рейтинге Boxrec он занимает седьмое место в этой категории. На первом — мексиканец Сауль Альварес, чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC и WBO. Менеджер Чудинова — Владимир Хрюнов — не раз говорил, что хочет организовать Федору бой с Альваресом. «Попробуем довести Канело до Москвы», — написал Хрюнов в колонке для «СЭ» в декабре 2020-го.

Естественно, для того чтобы сохранить вероятность «доведения Канело до Москвы», Чудинову необходимо победить Миттага — желательно досрочно. Немцу 33 года. Он выступает на профессиональном ринге с 2007 года (Чудинов дебютировал в 2009-м). До октября 2017-го у него был очень приличный рекорд — 30 побед, 2 поражения и 1 ничья. Потом же у Миттага наступила черная полоса — 2 поражения и 3 ничьи. Он не мог победить до октября 2020-го, когда выиграл у украинца Тараса Головащенко.

Чудинов в профессиональном боксе встречался на ринге лишь с одним немецким боксером — Феликсом Штурмом. И это были его главные бои в карьере. 9 мая 2015 года во Франкфурте Федор победил раздельным решением судей и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в суперсреднем весе. Пока это главное достижение российского боксера в карьере. 26 сентября 2015-го Чудинов защитил пояс на знаменитом лондонском стадионе «Уэмбли», выиграв единогласным решением судей у британца Фрэнка Бульони.

20 февраля 2016-го прошел его реванш со Штурмом, и на этот раз Федор проиграл решением большинства и утратил титул. В мае 2017-го Чудинов вновь подрался за пояс WBA — с британцем Джорджем Гроувсом — и потерпел поражение техническим нокаутом в шестом раунде. После этого Федор не проигрывал.

Вернемся к турниру в Казани. В соглавном событии вечера Фатима Дудиева сразится с Солелад Маседо из Уругвая. Вообще, осетинка начала путь в спорте с рукопашного боя. Потом переключилась на ММА, где в 2017-2018 годах провела три боя. А уже после этого Фатима решила посвятить спортивную жизнь профессиональному боксу.

С июня 2018-го Дудиева провела уже 10 боев, победив в каждом (4 нокаута). Рекорд eе новой соперницы — 17 побед, 15 поражений, 2 ничьи. Понятно, что Дудиева — явный фаворит. К тому же Фатима в расцвете сил — ей 27. Маседо же уже 38.

Выступление Дудевой пройдет при содействии промоутерской компании М-13 и при поддержке общества содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество».