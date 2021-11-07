Канело показал готовность стать великим, а Плант сделал больше, чем от него требовалось

Колонка промоутера Владимира Хрюнова — о лучшем мексиканце в мире, будущем Канело и празднике бокса от Планта.

Минувшей ночью Сауль Альварес навсегда вписал свое имя в историю мирового бокса. Канело вышел на 60-й бой в профессиональной карьере — и победил. Теперь мексиканец — абсолютный чемпион мира во втором среднем весе. Все благодаря великой карьере и, как промежуточный итог, победе над Калебом Плантом.

Бой Канело против Планта подарил миру первого неоспоримого чемпиона из среднего дивизиона. Конечно, такое звание и последующие регалии могли достаться только лучшему боксеру вне зависимости от весовых категорий.

Я согласен с тем, что победа Сауля Альвареса была прогнозируемой. Об этом говорили все — от букмекеров до экспертов. Готово было все, включая корону. Но важно заметить, что был как минимум один человек на арене, который так не считал, — Калеб Плант.

Плант отлично разобрал Канело, поэтому в начале боя перевес был на стороне американца. Он делал все, что было необходимо. У Альвареса не получалось выйти на ударную дистанцию. Плант при малейшей опасности опережал его джебом. За счет скорости и реакции Калеб продлил себе жизнь на ринге. Он отлично двигался и создавал неприятности для Альвареса. По крайней мере, был ему максимально неудобен. Американец закатил бой, который нельзя назвать подарком для Канело.

Ближе к экватору поединка энергозатратный бокс от Планта начал сказываться. Альварес действовал куда более экономно, поэтому уже в шестом раунде сказалась разница в общей физической готовности. Главная разница между Канело и Плантом — готовность стать абсолютным чемпионом мира. У Калеба ее не было, а Сауль лишь подтвердил свои мысли, с которыми выходил на бой.

В один момент Плант встал — закончился бензин. Пожалуй, все. Наверняка, сказалось волнение, которое также забирает много сил и выносливости у боксера. Очень много сил Плант отдал в начале, но по-другому сегодня было нельзя. Калеб старался, и даже Канело об этом сказал после боя. Победа Планта заключается в том, что он не подарил Канело легкую прогулку.

Тот план на бой, который приготовил угол Планта, был осуществлен самим бойцом в первых раундах. Это огромная работа и удача Калеба. В этом он сегодня превзошел себя.

Что до Канело — сегодня он подтвердил свое величие. Когда Канело только начинал карьеру — в начале 2000-х, — я был в офисе у Оскара де ла Хойи. Мы рассматривали его пояса, и я спросил: «Каково тебе быть самым крутым мексиканцем»? Он мне тогда ответил: «Буду самый крутой, пока не появится следующий крутой». Сегодня мы в очередной раз увидели звезду Канело, звезду, которая сравнима по величине или уже опередившая Оскара де ла Хойю. Приятно осознавать, что мы стали свидетелями этого великого восхождения.

Разумеется, сейчас будет много вопросов к Альваресу по поводу его будущего. Я не сомневаюсь в том, что следующий поединок Канело проведет в День независимости Мексики — 5 мая. Выбирать соперника будет только он сам. Не сомневаюсь, что Канело в очередной раз закатит классный бой с интересным оппонентом.

Возможно, он побил всех в своем дивизионе и ему предстоит повышение. В таком случае я надеюсь, что следующим соперником Альвареса окажется Дмитрий Бивол. Канело должен давать зрелище. А для этого ему необходим конкурентный бой. Бивол — хороший выбор с этой точки зрения.