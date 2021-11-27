Звезды кулачки пришли в бокс: Гаджи Автомат победил 150-килограммового ветерана, Шульский выдал бой-триллер

В драках на голых кулаках они куда лучше.

На этот раз РЕН ТВ решил провести турнир не на спортивной арене, а у себя в большой студии. Это напомнило UFC: Дана Уайт на период пандемии решил делать шоу на площадке UFC Apex и, кажется, нисколько не пожалел.

Раздевалки оборудовали на первом и втором этажах, ринг же установили на третьем. Можно было наблюдать такие экзотические картины, как, например, разминка Павла Шульского в лобби — под эмблемой РЕН ТВ.

Шульский — звезда промоушена боев на голых кулаках Top Dog. Известен он стал после жесткой зарубы с Гаджи Наврузовым (ака Гаджи Автомат). Павел проиграл, но дал Гаджи очень конкурентный бой. Шульский остался в Top Dog, а Наврузов оттуда ушел — да еще со скандалом. Тем не менее тема их реванша по-прежнему жива. И стала главной на пресс-конференции перед турниром РЕН ТВ (бойцы поругались) — оба готовы биться по правилам бокса. Ну, а для того, чтобы их противостояние не потеряло в ценности, обоим в пятницу вечером нужно было победить. Шульский бился с 36-летним кенийцем Коллинсом Ойалом (6-1-1), а Наврузов — с 43-летним Евгением Орловым (17-17-1). Оба дебютировали в профессиональном боксе.

С точки зрения боксерской техники бой Шульскго и Ойала был, мягко говоря, не лучшим. Зато было зрелищно — мужчины решили устроить рубку. Когда Павел в середине боя зажал соперника у канатов, а потом отправил в нокдаун — показалось, что бой вот-вот закончится. Однако кениец поднялся и вскоре сам сразился казака встречным ударом. Во второй половине 6-раундового боя Ойал смотрелся лучше — и в заключительном раунде отправил Шульского в нокдаун во второй раз. Тем не менее судьи отдали победу российскому бойцу — раздельным решением.

Африканец, проживающий в Швейцарии, сильно расстроился. Более того, когда Шульский давал интервью, он вклинился в него и с недовольным видом обратился к журналистам: «Посмотрите на его лицо и на мое (на лице Павла ссадин было куда больше). И кто тут победил?» Шульскому вряд ли понравилось такое вторжение, тем не менее он решил пойти на мировую, предложив Ойалу пожать ему руку. Тот пожал, но добавил, что такие победы пойдут Павлу только во вред.

Однако уже через час промоутер турнира Григорий Дрозд объявил о том, что результат боя изменен на ничью — потому что при подсчете оценок на судейских записках произошла ошибка. Расстроился ли Шульский? Наоборот, обрадовался.

«Я согласен [с изменением результата], — сказал он «СЭ». — Когда я вышел [с ринга], то говорил, что бой был такой... Что было бы хорошо, чтобы дали ничью. Так и получилось. На все воля Божья. Все правильно. У нас был хороший бой. Сначала я доминировал, потом он. Так что все правильно.

Я дебютировал с достойным соперником, с хорошим рекордом. Он приехал к нам в гости в Россию. Я отдал ему свой кубок. Думаю, у него теперь впечатление будет хорошее — что есть Павел казак из России. Так что я думаю — это хорошее и правильное решение. Никакого сожаления у меня нет. Наоборот, я даже рад этому. На душе стало легче. Многие говорят: «Бой был так себе». Раз так себе, то надо выигрывать уверенно, чтобы потом не было никаких сомнений. Не выиграл — значит, ничья".

Наврузов, когда Шульский бился с Ойалом, готовился к выходу на ринг, демонстрируя прекрасную растяжку (спокойно садится на шпагат). После объявления результата поединка Гаджи саркастически улыбнулся. По его мнению, Ойал был больше достоин победы. Тем не менее Наврузов расстроился, когда в результате бой был признан ничейным. Потому что, по его мнению, из-за этого может упасть в цене его реванш с Шульским. «Мне эта ничья на фиг не нужна! — сказал Гаджи Автомат «СЭ». Своим же боем Наврузов остался недоволен, хоть и победил — решением большинства.

Его соперник, Евгений Орлов по прозвищу Молекула Ада, многое что видел в единоборствах. Бился с Кубратом Пулевым, Мариушем Вахом, Вячеславом Глазковым, Робертом Хелениусом (правда, всем им проиграл), спарринговал с Владимиром Кличко, Тайсоном Фьюри, Федором и Александром Емельяненко. Первый профессиональный бой провел в 1998 году. Рост Орлова 207 см, вес — под 150 кг. И еще один факт: Молекула Ада — единственный, кто смог наглухо нокаутировал Вячеслава Дацика. Было это в 2004 году в казино «Арбат».

Несмотря на такой бэкграунд, Орлов считался андердогом. И это логично: он по факту джорнимен, в то время как Наврузов — человек, претендующий на звание лучшего бойца на голых кулаках p4p. Гаджи Автомат выиграл, но бой получился пресным и, если мерить боксерскими мерками, далеко не высокого качества. Причем Наврузов быстро выдохся — хотя бой был 4-раундовым. «Если бы бой был 6-раундовым, в шестом раунде он бы просто встал, а я бы его начал бить.Такую дистанцию он не выдержит», — сказал после боя Евгений Орлов.

В главном же бою вечера один из лучших российских супертяжей Сергей Кузьмин (16-2) вышел против ранее непобежденного бразильца Игора Адиэла. Адиэл все свои 10 побед одержал нокаутами. Да, бил ноунеймов, но все равно представлялся довольно серьезным соперником. И он продержался до заключительного 10-го раунда, в котором упал. До конца оставалось 20 секунд, Кузьмин пошел вперед с опущенными руками и уронил соперника правым прямым. Красивая победа.