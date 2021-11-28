«Я делал с ней жесткие вещи». У Майка Тайсона в тюрьме был секс с психологом. Она помогла ему скостить срок

Так устроился за решеткой, что не хотел выходить.

10 февраля 1992 года Майк Тайсон был осужден Высшим судом округа Мэрион, штат Индиана , по обвинению в изнасиловании и приговорен к шести годам тюрьмы. Чемпиону мира по боксу и его команде адвокатов не удалось доказать присяжным, что половой акт с 18-летн е й Дезире Вашингтон в июле 1991 -го был полностью по обоюдному согласию.

Срок боксер отбывал в тюрьме Индианы Plainfield Correctional Facility, отсидев только три года из назначенных шести. В марте 1995-го Железный Майк вышел на свободу. Хотя Тайсон и потерял драгоценное время, его пребывание в тюрьме не было тяжким и мучительным. Он смотрел бои, принимал посетителей, дружил с охраной и, что самое невероятное , обзавелся любовницей из числа сотрудников тюрьмы. Об этой загадочной части отсидки Тайсон рассказывал в разных деталях в нескольких интервью. Приводим его шокирующий рассказ склейкой из разговоров с You Т ube-каналами Vlad TV, Opie Radio и Michael Franzese.

«Первые полгода у меня были проблемы, я постоянно куда-то встревал, ругался с охраной, на меня писали жалобы. Но потом я уже въехал, как нужно вести себя в этом месте. И следующее, что со мной случилось , — я начал встречаться с девушкой, психологом-корректором. Мы стали заниматься с ней сексом. Я делал с ней всякие жесткие вещи. Мои дела пошли неплохо, я стал арестантом-звездой, мне все доверяли. Но потом тюремщики говорят: «Майк, а помнишь, каким придурком ты был в первые полгода? За это надо платить. Вот тебе лишний год». И они добавили мне срок.

Майк Тайсон.

Потом выяснилось, что они готовы скос т ить его, если я пройду GED-тест [общеобразовательный экзамен]. Я провалил его , б***. Но так как я встречался с той девушкой, а она еще была и преподавателем, мне удалось сдать его со второй попытки. Она помогла мне. И мне скос т или этот год. Я давал этой девушке деньги... Все девушки, которых я знал в своей жизни, не отказывались от денег. А если отказывались, я сразу думал - тут что-то не то. Все продается в мире, но не всегда цена — это деньги.

Помню одного белого в тюрьме. За решеткой всегда есть один белый, который просчитал всю эту тюремную систему. Он подходит к тебе и говорит: « Вот что тебе нужно делать, слушай... » И он рассказал мне, что нужно сделать дырку в трусах для члена и так трахать посетителей на свидании тюремном. « Майк, ты слушаешь м еня внимательно? Когда у посетителя ширинка с пуговицами или на молнии, что даже легче, то ты сможешь... » Он все это объяснял . . « Она садится к тебе на колени , и ты входишь в нее несколько раз. Потом она встает , и вы продолжаете разговор. Потом она снова как бы невзначай садится... Майк, ты слушаешь меня? » Именно поэтому белые правят этой страной. Только они могут придумывать такое дерьмо.