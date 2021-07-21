Соперник Гассиева любит андерграунд. Он тренируется в злачном месте, где совершил суицид «величайший сутенер Европы»

Кто такой Михаэль Валлиш — немецкий боксер, который 22 июля выйдет на ринг против Мурата Гассиева. Бой в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Валлиш занимает восьмое место в рейтинге Boxrec среди немецких супертяжей. В прошлом он становился чемпионом Европы по версии WBO в супертяжелом весе. Побед у него достаточно — 22, но он ни разу не выигрывал у топового бойца. Хотя крепкие соперники у него были. Например, в июле прошлого года он проиграл техническим нокаутом серебряному призеру Олимпийских игр, небитому британцу Джо Джойсу.

Гассиев в прошлом бою, своем первом в супертяжелом весе, досрочно победил 44-летнего Нури Сефери. Албанец, обычно выступающий в первом тяжелом весе, был нокаутирован уже на 107-й секунде поединка. Мурат согласен с тем, что полноценным боем это назвать сложно. По словам Гассиева, его дебютом в супертяжах можно считать скорее бой с Валлишем, чем бой с Сефери, поскольку немец — настоящий тяжеловес. «Чем хорош соперник? Он реальный супертяж. У него большой опыт», — сказал Гассиев на пресс-конференции.

В качестве еще одной сильной стороны немца Гассиев отметил тот факт, что его мать родилась в России (а если точнее — в Москве). «Значит, у него есть частичка русского духа», — отметил осетин.

Сам же Валлиш родился не в Москве, а в Мюнхене. Причем, по его словам, воспитывался он в немецкой семье — почему так произошло, он не уточнил.

Сейчас же Михаэль живет в Гамбурге, там же тренируется — в самом знаменитом боксерском зале в Германии, расположенном в подвале паба Zur Ritze. Этот паб — самый известный на самой известной улице Гамбурга Репербан, что в самом известном, самом злачном городском районе — Санкт-Паули.

Репербан — центр ночной жизни Гамбурга, так называемая «греховная миля», квартал красных фонарей. Там полно секс-шопов и борделей. Символ Zur Ritze подобающий — над входной дверью изображены раздвинутые женские ноги на высоких каблуках. На русский Zur Ritze переводится как «В трещину», «В щель».

«Это все символизирует мой город, потому что Гамбург известен своими борделями, и именно по этой причине многие туристы приезжают туда. Я слышал, что рядом с залом есть куча борделей, но их я, конечно же, не посещал. Только слышал о таких местах», — сказал Валлиш на пресс-конференции — с улыбкой.

Паб Zur Ritze открылся в 1974 году. Место популярно среди сутенеров — в 1981-м один из них был застрелен прямо там. Подвальный боксерский зал открылся примерно в 1980-м. Какое-то время в нем тренировались братья Кличко — Виталий и Владимир, Артур Абрахам, Дариуш Михальчевский, Генри Маске.

Самое же громкое событие в истории боксерского зала связано не с боксом. В 2006 году там совершил самоубийство «величайший сутенер Европы», «крестный отец Санкт-Паули», «босс преступного мира Германии» Штефан Хентшель — прямо у черной боксеркой груши, на которой регулярно отрабатывал удары.

«Здесь тренировались легенды, тут особый климат, — сказал Валлиш в интервью РЕН ТВ. — Все эти люди с плакатов на стенах тренировались здесь, боксировали, это мотивирует. Мне нравится андеграундная обстановка, это мой стиль».

Михаэль тренируется не только в Германии, но и ездит на сборы в США, где работает со звездой К-1 Тайроном Спонгом, решившим попробовать силы в боксе.

При всем уважении к Валлишу он идет крупным аутсайдером. Будет сенсация, если Михаэль выстоит до финального гонга. Но можно вспомнить недавний бой Артура Бетербиева с другим немецким боксером — Адамом Дайнесом (у которого, к слову, тоже есть русский корни). Дайнес был точно таким же андердогом, но оказался далеко не самым простым испытанием для непобежденного Бетербиева. Да, он проиграл нокаутом, но продержался до 10-го раунда и смотрелся очень даже неплохо.